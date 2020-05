Se esperan lluvias y altas temperaturas para este lunes en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Para este lunes 18 de mayo se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado, así como lluvias por la tarde en Yucatán.

De acuerdo con la Conagua, en Yucatán se esperan fuertes lluvias, las cuales se acompañaran con descargas eléctricas. Ambiente muy caluroso y vientos del sureste de 10 a 25 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en el estado.

La temperatura mínima esperada es de entre 24 C a 26 C en el amanecer, mientras que la temperatura máxima será de 32 C a 34 C en la costa y de 35 C a 38 C en el interior del estado.

Con relación a la anticipada formación de la tormenta tropical “Arthur”, se indicó que se encontraba en el océano Atlántico a 550 km al SSO de Cabo Hatteras, Carolina del Norte.

Tiene vientos de 75 km/h sostenidos con rachas mayores y se mueve lento hacia el NNE rumbo a las costas de Carolina del Norte, por lo que no representa ningún peligro para la Península de Yucatán.