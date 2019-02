Desde la ONU se oyen voces de lo importante que es empoderar a la mujer para el alcance y disfrute de sus derechos, de hecho ha editado un trabajo que sería como la ruta para lograrlo desde la visión de la empresa.

Desde las diferentes administraciones de gobierno, también se hace eco de estas voces que resuenan a su vez desde las cúpulas empresariales, las cuales se han abierto paso para trabajar por las mujeres.

El pasado sábado se instaló el Capítulo Yucatán de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Afeet), bajo el liderazgo de Paloma Castro, quien junto a sus agremiadas se darán a la tarea de, no sólo promover a la entidad para atraer mayor turismo, sino agregar valor para desarrollar comunidades con el fin de mejorar el bienestar y las condiciones sociales de otras mujeres, que sin duda redundará en sus familias y comunidades.

El empoderamiento de la mujer se da en un primer paso, a través del conocimiento, la preparación y capacitación, que la lleve a un crecimiento personal y económico, donde la inclusión social se realice en los diversos ámbitos en los que participa y se desarrolla.

Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario trabajar de la mano del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya que en armonía se tienen que disponer espacios para el diálogo, hacer reformas legislativas, procurar alternativas laborales y flexibles que fomenten la creación de empresas de todos los tamaños, cooperativas, etc. que alentarán el mercado y mejorarán las diversas comunidades.

De muchos es sabido la deuda que existe con las mujeres, y si bien es cierto hay muchas que han logrado conquistar espacios a fuerza de su preparación, capacidad y liderazgo, todavía hay otras que no han logrado dar este salto por no encontrar las oportunidades, que permitan conciliar su familia con el trabajo.

En otras ocasiones, el obstáculo se presenta porque no han contado con recursos económicos para ingresar a escuelas y otras más porque los salarios que perciben son tan bajos, que no pueden acceder a la superación ni siquiera quienes dependen de ellas.

La secretaria de Turismo de la entidad Michelle Fridman, se comprometió con Afeet impulsar y detonar, como polo turístico, a Yucatán, a trabajar de la mano con las empresas del ramo y a escuchar las voces de la sociedad civil para diseñar estrategias que detonen la economía y atraigan la inversión.

No se puede hablar de empoderamiento de la mujer si ella no cuenta con ambientes seguros, libres de violencia y acoso para desarrollarse y trabajar; si no se dan pasos para la igualdad salarial, que muchas veces abre una brecha entre 20 y 40 por ciento; si no se diseñan alternativas de formación y fomento a la capacidad que abonen a la oportunidad de ocupar mejores puestos; si no se trabaja en mejorar las prestaciones y esto por mencionar algunos temas nada más.

La buena noticia es que este grupo de empresarias de turismo, sabe muy bien lo que es abrirse camino, dado que en este ramo predominan las mujeres liderando empresas y tienen el compromiso de compartir esta experiencia para que otras más logren lo que ellas han logrado.