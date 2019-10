Habrá colecta en colonias del sur de Mérida para donar no perecederos al Banco de Alimentos

Guadalupe Adrián/MÉRIDA

El próximo sábado 12 de octubre, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, se realizará una colecta de productos no perecederos como frijol, azúcar, sal, sopas, aceite, café y leche en polvo para ser donados al Banco de Alimentos.

Esta actividad se efectuará en 12 colonias del sur de Mérida y tiene lugar en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.

Para ello, participarán 522 efectivos del Servicio Militar Nacional y 12 voluntarias, que recorrerán casa por casa buscando los donativos.

En entrevista con Novedades Yucatán el capitán segundo de la Fuerza Aérea, José Luis Ávila Licona, explicó que lo recaudado será entregado en su totalidad al Banco de Alimentos, con sede en la ciudad de Mérida para que ellos lo distribuyan según las necesidades de las personas.

“Estos jóvenes conscriptos realizarán una labor social que está dentro del plan de adiestramiento que reciben, es decir, apoyar a la sociedad, al recorrer varios puntos de la ciudad tocando puertas para recaudar víveres no perecederos”, indicó.

Precisó que serán 522 jóvenes y 12 señoritas que acuden cada semana a los Centros de Adiestramiento número 1 y 2, ubicados en el 11 Batallón de Infantería y en la Base Aérea, respectivamente, quienes como parte de su formación llevan a cabo este tipo de actividades en apoyo a los ciudadanos.

El sábado por la mañana, los del Batallón iniciarán el recorrido en las colonias María Luisa y Cinco Colonias, y los de la Base, en la Obrera y Castilla Cámara.

Esto, para que a la una de la tarde ambos grupos se encuentren en un supermercado ubicado en circuito colonias con las calles 50 y 46, al lado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y con ello finalice su recorrido y su jornada de adiestramiento.

“Esta labor de colecta la realizarán los muchachos, mientras los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fuerza Aérea solamente verán la cuestión disciplinaria y la coordinación del evento”, reveló.

Los alimentos que se le pide a las personas donar son no perecederos, enlatados, arroz, frijol, azúcar, sal, sopas, aceite, café y leche en polvo, que no estén próximos a caducar para no poner en riesgo a las personas que los van a recibir.