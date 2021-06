Al trabajar en la Secretaría de la Cultura y las Artes, en el área donde se reciben las solicitudes de apoyo económico para proyectos culturales comunitarios, conocí la actual y variada producción de libros en idioma maya, la cual me sorprendió pues no imaginaba tal cantidad y calidad literaria en el idioma de Kan Ek. Más cuando me enteré de su nivel “internacional”: han leído obra en foros extranjeros, les han publicado en otros idiomas o están vendiendo libros digitalizados en Amazón. ¡Maalo´ob!

Esto lo confirmé porque luego de decidir la creación del libro de entrevistas con 13 de los mejores talentos en idioma maya, me mantuve cerca de ellos, lo que me permitió recibir “primicias” y antologías literarias de la amplia red de autores mayas peninsulares. Escribir el libro Pensadores Mayas Contemporáneos, fue “revelador”.

Al sintetizar los avances a partir de los años 80 del siglo XX, resumí algo extraordinario: no sólo era una literatura contemporánea de calidad, sino que abarcaba todos los géneros: del teatro épico a la novela (inexistente en la literatura maya clásica), pasando por los poemas (como los de Gerardo Can Pat), crónicas y relatos. Las entrevistas-conversaciones para el libro, resultaron verdaderas enseñanzas filosóficas, éticas y culturales por el universo maya, a través de sus seres más sensibles: los creadores, los artistas.

Escrito por Edgar Rodríguez Cimé:

Ser un buen cuenta cuentos -como lo sabe el excelente actor mejicano Mario Iván Martínez- requiere ser un verdadero artista. Como don Domingo Dzul Poot, el típico sabio maya: humilde pero lleno de conocimientos tradicionales. Y después de años, concluí: esto es un renacimiento de la literatura maya.

De ahí en adelante las letras mayas contemporáneas han tenido aceptación entre especialistas de literatura maya en Estados Unidos y Europa. Esto lo comprobé al platicar en mi chamba cultural con lingüistas norteamericanos o europeos con doctorado (Donald Frischmann y Francesc Ligorred Perramon), quienes también valoraban esta producción editorial como un genuino “renacimiento literario”.

De hecho, así se titula uno de los libros escritos por el lingüista inglés Charles Pigott, para la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP). Con lo cual me di cuenta de algo definitivo: esa sabiduría creativa de los literatos mayas contemporáneos era conocida por especialistas extranjeros en la literatura maya, norteamericanos o europeos, pero totalmente ignorada tanto por la Nación Maya como por intelectuales meridanos formados en las universidades públicas y privadas con visión de “Occidente”.

Finalmente, es tan reciente y tan desconocido este renacimiento literario que ni siquiera los propios especialistas en cultura de la Nación Maya saben de él. Lo confirmé hace unos años, cuando varios de ellos, que formaban el jurado que calificaba los Proyectos de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), rechazaron mi proyecto de libro de entrevistas con 13 de los mejores autores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, porque ¡pensaron era una mentira el ofrecimiento de una editorial española por coeditarlo al 50 por ciento, negándome la otra mitad del presupuesto total! No creyeron en la capacidad intelectual de sus hermanos mayas. “De ese tamaño ninio (sic)”. ¿Masinó?