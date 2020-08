Todo fluye y refluye, todo está vinculado, todo está relacionado.- Hermes Trimegistro, místico

Resulta esencial en la construcción de la personalidad del individuo entender qué es la madurez afectiva, en qué consiste y cómo le da coherencia y fortaleza a la afectividad. Por el amor tiene sentido la vida, pero hay que saber que no hay amor sin renuncia y, al mismo tiempo, nadie puede ser un absoluto para otra persona. El amor eterno no existe; lo que sí existe es el amor cultivado y trabajado día a día.

Amor no significa únicamente tener dulces sentimientos, sino estar con el otro en las pequeñas cosas de cada día para poner lo mejor de uno mismo en la convivencia diaria. Esto implica saber que todo compromiso afectivo tiene puntos positivos y negativos. Hay que adquirir habilidades para que en la vida en común se ejerza la paciencia y así tenga lugar la reacción positiva en los momentos de dificultad.

Lograr un mejor autocontrol que es el gobierno de uno mismo para no ceder al “deseo”, al capricho y ejercer la voluntad para no dejarse llevar por lo gratificante del momento. Recordemos que el ser humano, el hombre y la mujer, prefiere, elige, sabe y puede decir NO a lo que menoscaba su autorrealización o la pone en peligro. El dominio de uno mismo nos hace más libres para optimizar las posibilidades de una vida mejor y con más satisfacciones.

Tener siempre presente lo que valemos como personas, permite un buen nivel de autoestima que nos da seguridad y confianza y se tiene una mejor percepción de las situaciones, siendo capaces de dirigir nuestros sentimientos de mejor forma que nos motiva a tener relaciones y amistades estables aceptando en cada una de ellas sus rasgos positivos y negativos al reconocer que nadie es perfecto.

La inteligencia junto con la afectividad es el juego de herramientas psicológicas más importantes de nuestro patrimonio psicológico. Está la inteligencia natural, que es la dotación de cada quien y que en buena medida es hereditaria, y una inteligencia “cultivada”. Se logra con años de estudio y de enriquecimiento interior mediante esfuerzos repetidos, con una nutrición adecuada y continua. Tanto la inteligencia natural como la cultivada deben armonizarse para lograr una “conducta inteligente” que sepa encontrar un tema, razonar y emitir juicios equilibrados. Entre varias alternativas pueda optar por la mejor, dadas las circunstancias, y encaminarse a una realización personal digna y coherente.

Así se logra la educación de la voluntad para el éxito en los diferentes escenarios de la vida, ya que se sabe aplazar la recompensa rápida para poder lograr lo mejor. Es una verdadera joya que adorna la personalidad de quienes se valoran.

¡ÁNIMO!, hay que aprender a vivir.