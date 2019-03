Novedades Yucatán/MÉRIDA

Sufrió una crisis nerviosa el guiador de un Jetta, que por no respetar una señal de alto, fue chocado por un Attitude al mando de una mujer de origen extranjero, en la esquina de las calles 57 y 46 del segundo cuadro de Mérida. Tuvieron que llegar paramédicos para atenderlo y calmarlo.

Este señor iba al volante del Jetta de matrícula ZAX464B, sobre la calle 46 de norte a sur, pero no se percató de que en la esquina de la 57 tenía señal de alto, así que al no respetarla se metió en la preferencia, y lo golpeó por la izquierda el frente del Attitude, placas YYX658C, que iba de oriente a poniente sobre la 57 al mando de una extranjera que no tuvo tiempo de detenerse.

El impacto dejó dañado al Attitude y al Jetta, mismo que se detuvo metros adelante sobre la misma 46, y su conductor sufrió una crisis nerviosa, por lo que llegaron paramédicos de la SSP a atenderlo, y tras pedir que llegaran familiares para que se sintiera más tranquilo, iniciaron las labores de agentes y peritos de tránsito a fin de deslindar responsabilidades.