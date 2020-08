La nueva realidad que hoy vivimos nos obliga a analizar muchas cosas, a entender que ya no hay normalidad y que debemos de reaprender a amarnos a nosotros mismos y amar a los demás.

Antes, amar era entendido como cercanía, contacto, abrazos. Los que han aprendido a amar, saben que deben crear un espacio de libertad con la persona amada, que le permite ser quien quiere ser y ayudándola a ser una mejor versión de persona cada día. Pero en la actualidad a esta libertad debemos sumarle el respeto por el espacio interpersonal, la sana distancia. Hoy tenemos que amar un poco de lejos, a distancia, no sólo emocional sino también física.

El amar mucho a alguien hoy, a diferencia de antes, implica cuidar a la otra persona de un posible contagio y cuidarnos a nosotros mismos. Nadie puede cuidarnos mas que nosotros.

El Gobierno intenta a través de sus semáforos establecer reglas y acciones necesarias para el distanciamiento social. Pero el Gobierno no puede estar permanentemente cerca de nosotros diciéndonos qué está bien y cuándo corremos riesgos innecesarios. El Gobierno tendría que gastar mucho dinero en recursos para mantener a los ciudadanos vigilados y comportándose correctamente y sin riesgos. Sólo nosotros podemos medir cuánto riesgo queremos vivir y si el riesgo que vamos a correr de verdad merece la pena o no. De igual manera tenemos que decidir qué tanto amamos y extrañamos a nuestros parientes y amigos. Si nuestro cariño no aguanta para mantenernos a distancia por nuestra propia salud, ni por la salud del ser querido, entonces tenemos que medir si estamos de acuerdo en enfrentar el riesgo de contraer la enfermedad o contagiar a una persona que amamos.

Cada día se cierra el cerco del virus, más gente cercana lo contrae. Al final se calcula que todos lo haremos, pero cuanto más tardemos, más probabilidades tenemos de encontrar un mejor tratamiento o con suerte ya una cura una vacuna certificada.

No hay que esperar a que el Gobierno ponga un semáforo rojo que daría el golpe de gracia a nuestra ya golpeada economía. El sentido común nos debe llevar a no salir de casa a menos que no podamos evitarlo, a usar el tapabocas siempre que estemos cerca de otras personas, a no salir y mantenernos aislados si tenemos síntomas, y a lavarnos constantemente las manos con agua y jabón.

Esta es la única manera de vencer al virus, no hay más. No hay manera de protegernos mas que marcando nuestra sana distancia, y es de esta forma en la que mostramos nuestro amor durante esta pandemia.

Ya han pasado cinco meses y cada día se hace más difícil, cada vez extrañamos más a nuestros amigos y a nuestras actividades, estar lejos de los abuelitos físicamente es doloroso, pero podemos estar siempre pendientes de ellos gracias a la tecnología, recordándoles cuánto los queremos.

El amor no es siempre hacer lo que queremos hacer, es saber decidir qué es lo que más nos conviene y qué les conviene a las personas que queremos. Hoy es la distancia, pero como decía Santa Teresa, “esto también pasará”, y pronto podremos volver a reunirnos, a divertirnos juntos. Hoy toca amar de lejos, con respeto, con precaución y con distancia.