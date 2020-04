Pasar por determinadas situaciones conlleva a buscar una explicación; cada vez que atravesamos por una cosa nos avocamos a buscar una explicación, y esa búsqueda nos llevó a tener los cambios sociales, económicos, culturales, políticos y de fe que tenemos.

Desde tiempos inmemoriales, la explicación a los asuntos de toda índole ha tenido una serie de interpretaciones; también se ha encontrado la manera de comprobar determinados hechos, sin embargo a pesar de tener la respuesta aparente a bastantes sucesos, aún nos falta mucho camino por recorrer en el ámbito del entendimiento de las cosas.

Hace unos días, en un diálogo entre empleados de una empresa de venta de comestibles, se escuchaban lamentaciones por la falta de solidaridad de los clientes; dicha queja iba en relación con las reglas que se han impuesto para contener la epidemia del Covid-19, por una llamada de atención de quienes tienen la responsabilidad del manejo de estas tiendas al personal por no poner firmeza para impedir el acceso a personas que no portaran cubrebocas. Esas personas, además de incumplir tales disposiciones, tienen una reacción de agresión, como ha ocurrido contra enfermeros y médicos, víctimas iniciales de quienes han tomado las cosas de manera inadecuada.

Este comentario da tema para hacer una propuesta de valoración conductual relacionada con lo que hacemos en relación con como estamos respondiendo a la situación de encierro; eso es en la práctica lo que necesitamos hacer como punto de partida para colaborar con el combate al Covid-19.

La reacción no tiene justificación; la situación por la que atravesamos tiene efectos en toda la población, pero justificar lo injustificable sería indebido, agredir a otro ser humano por el simple hecho de que cumpla con una responsabilidad profesional o moral no debe convertirse en costumbre, lo que debe prevalecer es el control de los impulsos.

No pueden disculparse actos violentos contra nadie por el simple hecho de no saber canalizar nuestra conducta, nadie puede ser violentado en sus pertenencias o persona sin tener consecuencias; la situación emocional en la que la población se encuentra amerita que se dispongan acciones enfocadas a la atención de tal condición emocional, abriendo canales de comunicación adecuados que den respuesta precisa a la situación, dejando en claro que no todos saben cómo canalizar sus emociones.

Los sucesos de salud que estamos atravesando empezamos a vivirlos con incredulidad, la población no creía lo que empezaba a suceder con el Covid-19, se pensó que su llegada estaría lejos, pero ante su arribo se nos vinieron interrogantes que nos ponían en una condición de incertidumbre.

Para la reflexión: ¿Estamos en condiciones de decir que somos solidarios con todo lo que está sucediendo, o tenemos que tomar decisiones que demuestren solidaridad y empatía?