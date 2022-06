En todas partes al mismo tiempo: una historia que merece mucho

En todas partes al mismo tiempo (título original: “Everything Everywhere All at Once”), es un nuevo largometraje que ha llamado mucho la atención en los últimos días, el cual es dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert. Para este proyecto cinematográfico vemos un reparto conformado por Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jonathan Ke Quan, Jamie Curtis Lee y James Hong, entre otros.

Esta historia se sitúa cuando una ruptura interdimensional altera la realidad y Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo de los peligros que le acechan. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína novata e inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra todo lo que se le ponga en el camino, claro, todo esto mientras su mundo se encuentra pendiendo de un hilo.

El término “multiverso”, que es lo que se nos presenta en esta propuesta, ha sido ya bastante explotado por las grandes cadenas cinematográficas; sin embargo, en esta película lo hacen de forma distinta, pues además de examinar los diferentes universos, también exploran temas meramente humanos (que no suelen aparecer en las producciones de las empresas mencionadas) como lo son: la tristeza, la depresión y el fracaso.

Claro, en cuanto al guion podemos decir que lo hace muy bien e ingenioso, pues se encuentra dividida en tres partes, este muy particular film de 140 minutos, podemos decir es la apuesta más ambiciosa –y, a juzgar por su taquilla estadounidense, más exitosa– del sello A24, que se distingue por sus películas siempre arriesgadas y creativas.

La construcción de historia se encuentra complementada por la interpretación del elenco, la cual también es buena, esto sin duda ayuda a compenetrar con el espectador y lograr captar su atención de forma definitiva.

Lo último que queda mencionar acerca de la composición es que la fotografía es buena, sin llegar a ser un deleite visual, y que la música ayuda a crear una atmósfera mucho más propia para el desarrollo de la historia que vemos en pantalla.

Sin duda debemos agregar este título a nuestra lista de películas por ver, ya que es unas de las cintas más destacadas en lo que va del año y que tengo por seguro aparecerá en varias codiciadas categorías de la entrega de premios. Es un combo completo, una historia redonda que cuenta con buenas interpretaciones, efectos, fotografía, dirección y banda sonora.

Calificación: cinco estrellas.