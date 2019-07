Si por él fuera...

Hay una veintena de países que no tienen fuerzas armadas; algunos, llegado el caso, delegan su defensa en otras naciones, o en policías regionales. Costa Rica, Dominica, Granada, Haití, Liechtenstein, Mónaco y Panamá pasaron por procesos de desmilitarización, y otros no tenían ejército porque estaban bajo protección de otra nación cuando llegaron a ser independientes, incluso algunos siguen bajo esa férula.

Por ejemplo, la defensa de Andorra es responsabilidad de Francia o de España, debido a acuerdos firmados en 1993, mientras que Islandia tiene un pacto similar con Estados Unidos. Pero la mayoría son completamente responsables e independientes, sin un ejército, en materia de defensa.

No obstante, ninguno de estos países tiene libre albedrío, la mayoría son protegidos (por ser paraísos fiscales) por otras potencias que sí tienen intereses en ellos, y otros carecen de petróleo, diamante, gas, oro, plata, etc., luego entonces no tienen nada qué defender.

Costa Rica es un caso especial en América Latina. Hace 71 años abolió su ejército y apostó a la inversión en educación, salud e infraestructura. Ocurrió un primero de diciembre de 1948 y se trató de un hecho inédito en la región y poco usual en el mundo entero, además ha traído beneficios a su sociedad.

Desde entonces, Costa Rica ha venido aumentando su gasto en infraestructura, salud y educación, y como fruto de esa decisión ha consolidado la democracia y la estabilidad sociopolítica a lo largo de siete décadas, y aumentó el PIB per cápita del país. Y solo ha tenido un intento de golpe de estado, fallido, en 1955.

Pero, México no es Costa Rica, ni Andorra, ni El Vaticano, y sí tenemos petróleo, minas de carbón y metales preciosos, y vasto territorio, litorales e islas que han sido codiciados por potencias (Isla Margarita, en BCS, es un ejemplo del porqué permanece la Marina ahí, solo hay que acudir a la historia), por eso los hombres que integran sus fuerzas armadas representan los valores cívicos que hemos construido como nación durante varios siglos. Esta es una verdad de Perogrullo, pero cabe preguntar: ¿debemos conservar el ejército?

La respuesta también puede ser obvia, pero no para el presidente, que ha planteado en una entrevista con Proceso: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos (¿quiénes, cómo?). Que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar la seguridad”.

La periodista Ana María Salazar responde que esta intención “surge al no entender claramente cuáles son las funciones de seguridad nacional que ejercen el Ejército mexicano y la Armada de México”, y advierte: “Seguramente por falta de conocimiento y de recursos o por razones ideológicas, no nos sorprenda que de un plumazo traten de desaparecer a una de las instituciones más importantes para la democracia mexicana”.