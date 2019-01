Batalla por el poder (I)

Quienes conocen a la maestra Elba Esther Gordillo saben que a ella no le gusta perder y, como una gran guerrera, ha tomado nuevos bríos para impulsar la creación de otro partido político ante la pérdida del registro de Nueva Alianza

. A diferencia del Panal, que fue concebido en las entrañas y con recursos del SNTE, esta vez sus vasallos saldrán de las Redes Sociales Progresistas, asociación civil compuesta por familiares y maestros afines a la ex presidenta del gremio magisterial.

Dicho grupo, que solicitó formalmente su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE), es encabezado por René Fujiwara, nieto de la Gordillo, quien en 2013 se desempeñó como diputado en la Legislatura LXII representando al DF y participó en las pasadas campañas electorales promocionando el voto para Andrés Manuel López Obrador.

Las otras caras, no tan nuevas, de este grupo son Fernando González, ex subsecretario de Educación Básica; Juan Iván Peña, otro ex subsecretario de la SEP en el sexenio de Felipe Calderón, sobre quien pesan sendas denuncias de irregularidades en licencias para casinos, y Moisés Jiménez, líder magisterial que se ha desempeñado como operador político de Morena, entre otros.

Este grupo busca convertirse en una fuerza política de centro-izquierda cercana a López Obrador. Para obtener su registro, las Redes Sociales Progresistas deberán celebrar asambleas en por lo menos 20 entidades o en 200 distritos electorales, en las cuales deberán participar 3 mil afiliados por entidad o 300 por cada uno de los distritos electorales.

En otro frente partidario de Morena, la agrupación Maestros por México lanzó un manifiesto donde expresa su preocupación por falsos líderes que pretenden vestirse de piel de oveja y mantener privilegios que no corresponden a la nueva realidad, en alusión a la actual dirigencia del SNTE, y se comprometen a trabajar decididamente en temas como el proceso de extinción de la mal llamada reforma educativa, ya que hasta la fecha no se ha aprobado la reforma constitucional porque no hay anuencia de la mayoría de las entidades federativas, ante lo cual harán un exhorto al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados y a los diputados federales y locales para que procedan a impulsar, debatir y aprobar cambios que terminen con las condiciones punitivas contra los maestros.

Su nueva lucha la iniciaron ayer con reuniones de simpatizantes en las principales ciudades en donde existen capítulos, buscando profundizar el diálogo con autoridades federales, a fin de construir una nueva propuesta de políticas públicas en materia educativa, donde participe la sociedad, pues una transformación profunda demanda la participación decidida de la gente. La siguiente semana les presentaré las demás propuestas del cambio que prometen.