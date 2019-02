Aunque llevamos ya algunos años en que los niños con necesidades especiales son atendidos en cualquier escuela pública respetando su derecho a recibir una educación inclusiva, en la actualidad todavía existen planteles que se resisten a la idea de que todos estos niños y niñas deben estudiar en las mismas aulas con el resto de la población estudiantil.

Platicando con algunos compañeros que se resisten a aceptarlos como sus alumnos, los pretextos y argumentos fueron muchos, ya que la mayoría de estos maestros siguen pensando que, como no estudiaron educación especial, no les toca educar a los alumnos con algún tipo de necesidad o discapacidad cuando éstos llegan a sus aulas y, en ocasiones, son los mismos directivos de las escuelas regulares quienes niegan el derecho a la educación inclusiva sin que los padres puedan hacer nada para que sus hijos sean matriculados en la escuela regular.

Según el testimonio de una afligida madre de un niño con síndrome de Down, la directora de un plantel del nivel de preescolar le negó la inscripción diciéndole que su kínder no era integrador, ya que no cuenta con un equipo de apoyo de la unidad de Usaer, lo que significaba la imposibilidad de aceptar a su hijo en su escuela, debido a que, a su entender, no habría quien diera apoyos específicos a los niños que se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación.

En este punto vale la pena aclarar que de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación básica y la media superior son obligatorias, lo que significa que todos los niños y jóvenes en edad de cursar estos niveles educativos deberían estar en condiciones y posibilidades de acceder a ella.

Entendiéndose que “todos los niños y jóvenes, son todas esas personas”; para ser más específico, la Ley General de Educación, en el artículo 41, establece que para “las personas con discapacidad que tengan dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades”.

Es necesario que padres de familia y maestros que se enfrenten a una situación de este tipo conozcan los datos del “Anuario de Estadística Educativa 2017-2018” que informa de alrededor de 25 mil niños con discapacidad escolarizados, todos ellos en la modalidad de educación especial, aunque la Ley General de Educación y el nuevo Modelo Educativo estipulan que los niños y jóvenes con discapacidad deben ser recibidos en todas las escuelas.

Todos los maestros deben ser capaces de respetar y valorizar la diversidad, debe quedar claro que cada persona merece aprender desde su individualidad, pero también desde la colectividad.

Atrévanse a abrir sus puertas y verán que… todos caben.