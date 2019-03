Ellas también pueden

A lo largo de mi carrera como maestro siempre me ha llamado la atención el hecho de que las niñas y las jovencitas son más disciplinadas que los varones en cuanto a sus labores escolares, estudian más y obtienen mejores notas, dejando clara muestra de que ellas constantemente los superan en el ámbito académico. Sin embargo, fuera del ámbito escolar son los hombres quienes sobresalen y dominan el 95 por ciento de los puestos más altos en el mundo empresarial, relegándolas a tareas más simples en la oficina. ¿Qué será entonces lo que las frena en el campo laboral? Sobre este tema, algunos padres externan su preocupación señalando que sus hijos varones hacen solo lo suficiente para quitarse a los adultos de encima, mientras que sus hijas se esfuerzan incansablemente; decididas a no dejar lugar para el error, ellas no se detienen hasta que han pulido todas sus tareas al extremo y han reescrito sus textos con mucha precisión.

Algunos psicólogos afirman que la falta de oportunidades no es por una falta de competencia, sino que más bien les falta más confianza en sí mismas; ante este hecho debemos preguntarnos: ¿acaso la escuela es una fábrica de confianza para nuestros hijos, pero solo una fábrica de competencia para nuestras hijas? Una respuesta como la de tener éxito en la escuela con un esfuerzo mínimo es potencialmente fundamental, ayuda a los hombres a desarrollar confianza, al ver todo lo que pueden lograr solo con su ingenio; para ellos, la escuela funciona como una pista de pruebas en la que desarrollan seguridad en sus capacidades y se sienten cada vez más cómodos con sus estrategias, las mujeres, por otro lado, podrían estar perdiendo la oportunidad de adquirir confianza en sus potencialidades si confían únicamente en el arduo empeño intelectual.

Entonces, ¿cómo logramos que las superniñas también adquieran confianza y no solo competencia en la escuela? Para comenzar, los padres y los maestros debemos dejar de aplaudir el trabajo excesivo ineficiente, aunque este dé como resultado buenas notas. También podemos alentar a las niñas a que miren a la escuela de una forma distinta, una forma más enfocada en la economía del esfuerzo y no en las horas que le dedican, que desarrollen confianza en ellas mismas, que se hagan fuertes, ya que también se enfrentarán a la discriminación por género, al acoso sexual y a las barreras en el ámbito laboral. No obstante, la confianza en la escuela es una ventaja que podemos atender desde ahora, en lugar de quedarnos maravillados con cómo hacen cincuenta tarjetas nemotécnicas cuando le pidieron veinte, como maestros, podemos intervenir y preguntar el motivo. Muchos hombres profesionales desbordan confianza porque han pasado años aprendiendo a conocer sus habilidades. Las mujeres deben llegar al mundo laboral con esa misma experiencia y debemos ayudarlas desde la escuela.