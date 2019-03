Pobreza arrastra a la educación

Desde nuestra infancia, en la escuela se nos ha repetido infinidad de veces la vieja hazaña de aquel indio oaxaqueño analfabeta que cuidaba ovejas en un pueblo miserable y después de estudiar leyes llegó a ser presidente del país. ¿Por qué este hecho, tan distante en el tiempo, es recordado con tanta insistencia? Los discursos oficiales no dudan en presentar a la educación como el principal factor de cambio para el logro del bienestar individual y colectivo. Es indiscutible tal afirmación, sin embargo, los discursos nos ocultan una realidad adversa: es la misma pobreza la que impide que los individuos puedan acceder a oportunidades educativas que les permitan superar la miseria; desafortunadamente, el caso del “Benemérito de las Américas” solo es una excepción a la generalidad confirmada por los principales indicadores educativos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el Inegi en 2016, las tres entidades con mayor pobreza en el país son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, curiosamente, estas entidades también presentan el mayor rezago educativo en nuestro país.

Se observa pues que la pobreza es un mal que impide el goce a plenitud del derecho educativo. Su erradicación es una condición esencial para que los individuos puedan asistir a una escuela y cosechar frutos a partir de esta experiencia. La pobreza, al igual que otras condiciones como la discapacidad o el origen étnico, constituyen obstáculos que propician que la marginación y las desigualdades no puedan ser superadas a través de la educación. El mismo indio oaxaqueño al que se hacía alusión al inicio de este texto, Benito Juárez, emblema de la superación de condiciones adversas a través de los libros, reconocía que “el hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto, o como un obstáculo para conseguir el sustento diario”. Incluso, señalaba que la educación “no resolvería los problemas del pueblo, si no se atendía antes a la miseria pública”, dejando así en entredicho la tan aceptada idea de que, por sí sola, la educación representará el detonante del bienestar entre los pueblos. Las estadísticas no mienten y nos demuestran otro factor negativo que es determinante en nuestra eterna lucha por elevar la calidad educativa de la escuela pública.