Juárez: mitos y realidades

Al conmemorarse el 213 aniversario del natalicio de Juárez, su obra y acciones parecen recobrar vida en la actual figura presidencial. Por muchos años, su imagen ha sido objeto de gran controversia entre historiadores y políticos de todas las épocas, pasando del héroe que salvó a la República del imperio de Maximiliano al tirano que despojó a la iglesia de sus bienes y privilegios, según señalan los conservadores mexicanos. Su imagen se ha enaltecido hasta la idolatría, historias y mitos se enseñan en las escuelas públicas; sin embargo, son muy pocos los que conocen la verdadera vida e imagen del primer presidente indígena de México. Juárez fue en realidad el indígena que quiso y logró dejar de ser indígena, ya que consideró que la educación es la única manera de lograr el bienestar social, económico y personal para los mexicanos.

Los maestros nos enseñaron que de niño se dedicaba a cuidar ovejas y que, al perderse una de ellas, huyó temeroso de Guelatao por no afrontar las consecuencias y partió rumbo a Oaxaca, pero lo que sí es verdad es que a los siete años, según cuenta el mismo presidente en las memorias dejadas a sus hijos, Juárez entendió y reflexionó sobre la necesidad de estudiar para no ser más un indio iletrado que trabajaba en una casa como sirviente: ni ovejas ni castigo, solo el irreprimible deseo de aprender, estudiar y ser algo más en la vida. En el ideario de Juárez, los indígenas no existen. En ninguna parte de las leyes de Reforma se hace mención a “derechos de los pueblos indígenas”, así como la Reforma puso fin a fueros militares y eclesiásticos, también colocó a los indígenas como “simples ciudadanos”, un concepto de igualdad que promovió como la solución al atraso mexicano.

En su incansable lucha por la igualdad del pueblo, promulgó la Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos que indicaba que todos los territorios e inmuebles en manos de la curia en México y aquellos que no tenían uso alguno, debían pasar al poder civil para que éste pudiera hacer uso de ellos o venderlos para beneficio de la nación; sin embargo, ante la urgencia por obtener recursos con los cuales combatir a los conservadores, vendió los inmuebles a quienes podían comprarlos: las personas con poder económico y no precisamente campesinos. Así, las grandes extensiones de tierras pasaron a manos de los ricos y los indígenas quedaron aún sumidos en la pobreza.

El “Benemérito” se reeligió en la Presidencia durante ocho ocasiones, gobernando entre 1858 y 1872. Algunos historiadores destacan la dureza que Juárez tenía, aseguran que cuando el Tribunal de México no sentenció a muerte al ex presidente Santa Anna, él reaccionó con tal molestia que sancionó a los jueces con seis meses de prisión. Algunos de sus biógrafos afirman que Juárez no solo no rechazaba la religión, sino que además era devoto, acudía a misa cada domingo y estudió en el Seminario de la Santa Cruz.