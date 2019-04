Doblan las manos y la reforma va

Después de tantos dimes y diretes, tantas calumnias y difamaciones, y otras tantas amenazas y descalificaciones, al fin convencieron y le ofrecieron las perlas de la virgen a la CNTE para que los diputados de Morena pasen la reforma de la reforma laboral con el nombre de educativa, ya que no cambia ni modifica planes y programas de estudio actuales. Sin embargo, en los términos en que fue aprobada, deja abierta la puerta para que el SNTE regrese a viejas costumbres y busque el control de las plazas de nueva creación como se establece en el apartado B del artículo 123 constitucional.

Para los analistas, se modificó el régimen laboral, pero deja prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico y la venta de plazas. Excluidos de estas negociaciones quedaron más de tres mil maestros cesados; pese a su presencia en San Lázaro, la respuesta de Mario Delgado fue que con ellos no tratarán nada, las negociaciones sobre la nueva reforma son solo con la CNTE. Y el SNTE ¿dónde queda?

La inesperada decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de devolver todos los bienes que le fueron incautados a Elba Esther Gordillo, ex líder del SNTE, resultó una bomba más que le estalla en las manos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, ante las acusaciones de la oposición de pactar en lo oscurito, respondió apresuradamente: “Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos autoridad moral… somos distintos”, pero no mide el alcance de sus palabras cuando afirma: “Es un gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, la impunidad…”. ¿Será que no conozca el verdadero origen de las siete cuentas bancarias, los tres inmuebles, las obras de arte y los tres vehículos, entre algunos bienes que le fueron asegurados a la “maestra” cuando en 2013 fue detenida? ¿Sabrá que los más de millón y medio de maestros del país forman parte de ese pueblo que pide justicia y rechaza la corrupción sindical?

Por cierto, hasta esta fecha no hay noticias sobre el aumento a los maestros. ¿Será que el nuevo gobierno pretende “chamaquear” a los dirigentes del SNTE como lo hicieron el año pasado cuando la SEP se adelantó al publicar el comunicado 117, alrededor del mediodía, cuando los trabajos de la XLI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE estaban en receso. De inmediato, los consejeros fueron convocados nuevamente solo para aprobar la respuesta y pliego petitorio de manera apresurada, pero ya para qué.

El gesto del secretario de Educación hacia los líderes sindicales no fue nada amigable y, una vez más, con lo que está sucediendo, se confirma la tendencia de excluir al SNTE de las negociaciones bilaterales en la toma de decisiones en los asuntos de la educación pública nacional y así romper con el tradicional ritual en los festejos del día del maestro.