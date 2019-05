El gozo se fue al pozo

Muy poco le duró la fiesta a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, pues apenas comenzaba el festejo por la aprobación de la reforma educativa en San Lázaro, cuando horas después, en el Senado, las bancadas de PRI, PRD y parte de MC no cumplieron los acuerdos previos con la cuarta transformación y votaron en contra, impidiendo con ello alcanzar la mayoría calificada necesaria cuando de reformas constitucionales se trata.

El gozo del presidente se fue al pozo, y esta vez fue con un marcador muy cerrado: un voto, entonces no les quedó más remedio que regresarla a los diputados, quienes, confiados, subían ya sus maletas al carro para irse de vacaciones. ¡A período extraordinario, señores!, cantó el ampáyer. La extraña historia de este traspié se escribe cuando el senador Salomón Jara abandona la sesión momentos antes de la votación, y otras golondrinas, las senadoras Lucía Trasviña y Elvia Marcela Mora, del PES, no se asomaron al cónclave. El marcador final de la votación en lo particular fue de 81 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Para ganar el juego se requerían 82 sufragios y se ahogaron en la orilla.

La nueva ley, en lo general, pasó la prueba de fuego con 95 votos a favor, todos felices porque con la modificación de la modificación a la Carta Magna quedaría abrogada la Ley del Servicio Profesional Docente, así como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el cual sería sustituido por un Organismo Público Descentralizado (OPD) que se encargaría de evaluar la enseñanza en México, en consecuencia se elimina la evaluación punitiva contra los maestros, además, establece que la educación superior será obligatoria y gratuita, se dotará de infraestructura a todos los planteles.

Siguiendo con esta “historia de horror legislativo”, se fueron a la discusión en lo particular de los 23 artículos reservados por la oposición. ¡Sorpresa!, todos fueron bateados de “faul” por Morena y sus aliados que votaron en contra. La cara desencajada de Ricardo Monreal se veía en el fondo del dogaut de casa. Ya con el juego terminado, entonces el ampáyer mayor y presidente del Senado, Martí Batres, informó que el séptimo juego de la serie “legislativa” cambia de sede y la minuta se devolverá a la Cámara de Diputados, con lo aprobado y los artículos reservados que quedaron sin aprobar.

Aunque la sesión de la Cámara tenía otros asuntos pendientes en su agenda, Morena, como niño de barrio, quitó su guante, su bate y la pelota: no hay más juego; descompone la sesión y en venganza decidió frenar otra reforma constitucional, sobre la paridad de género en todos los niveles de gobierno, en el Congreso, el Poder Judicial y los órganos autónomos. Si no gano yo, entonces no gana nadie más, por ello retiraron todos los dictámenes, y esto porque no saben respetar los acuerdos. A esperar el período extraordinario a mediados de mayo, a ver qué pasa entonces.