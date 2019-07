Clubes en vías de extinción (I)

Una de las novedades que ofreció la extinta reforma educativa peñista en el pasado ciclo escolar 2018-2019 fue la aparición de los clubes de autonomía curricular, una estrategia visionaria para complementar el currículo escolar buscando atender y complementar aquellas áreas que, por su situación particular, la comunidad escolar necesitaba reforzar con actividades creadoras que ayuden en la formación integral de los alumnos; sin embargo, al ser presentados los clubes, éstos crearon polémica y fueron rechazados por los maestros, quienes veían con preocupación la falta de condiciones para su puesta en marcha.

Aunque durante su implementación se dieron algunos casos exitosos que se sobrepusieron a las adversidades, la puesta en marcha de los clubes de autonomía curricular puso en evidencia muchos de los errores organizativos en el sistema educativo, sobre todo en el nivel de educación secundaria.

Las prisas y la intención electorera de Aurelio Nuño dejaron ver errores fatales en la organización de la jornada escolar, pues no contempló tiempos definidos para que los docentes realizaran actividades diferentes a las de una clase en el aula. Esta desajuste afectó no solo, de manera general, el trabajo cotidiano de los profesores, sino además, de manera particular, las actividades de los clubes, sobre todo considerando que no solo se le exigía al docente planear clases para esta modalidad de trabajo, sino también diseñar los respectivos programas y sus materiales; es decir, dejaron a los maestros “montados en el chivo”. Tampoco se consideraron las carencias técnicas de los maestros, ni las condiciones económicas o de infraestructura de las escuelas. Debido a esto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a finales del curso pasado decidió sacarlos de la boleta de evaluación y dejarlos como un espacio curricular opcional para el siguiente ciclo escolar.

¿En qué o por qué se falló? Las respuestas pueden ser varias, pero debemos mirar primeramente al interior de la escuela. Los maestros siempre reclamaron la creación de espacios y tiempos para el diseño y seguimiento de las actividades de los clubes, que pudieran intercambiar conocimientos y experiencias, esto debió propiciar un cambio en la cultura escolar, modificando el trabajo solitario y aislado de cada uno de los maestros por un verdadero trabajo colegiado y con fines comunes. Otro factor determinante fue cuando la autoridad educativa no hizo caso de los señalamientos de que los clubes representarían un detonador de desigualdades: escuelas con ventajas económicas, humanas, de infraestructura y de organización ofrecieron mejores resultados en relación con aquellas que se encontraban en situaciones más desfavorables. Como es de esperarse en un sistema educativo por demás inequitativo, no pudo atenuar estas diferencias, ya que, diseñados desde un escritorio, no alcanzaron a visualizar la trascendencia de esta situación.