Pretenden afianzar dictadura sindical

Después de que el pasado fin de semana los maestros disidentes bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de las leyes secundarias en materia de reforma educativa, los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) en San Lázaro se mantienen firmes en no aprobar dichas leyes, ya que las consideran inconstitucionales al surgir de las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el aval de Morena, para que a los estudiantes egresados de las escuelas normales se les otorguen de manera directa las plazas, sin concursar bajo los esquemas previstos en el sistema educativo nacional a través de procesos transparentes que otorgarían dichas plazas a los mejores estudiantes.

La sombra de los excesos de la CNTE, cuando dichas plazas las otorgaban a cambio de dinero, por compadrazgos, influencias y chantajes de los dirigentes de las secciones disidentes, cubre de nuevo el escenario, ya que acorralaron al presidente López Obrador en Palacio Nacional para que les aprobara todas sus peticiones a cambio de dejar tranquilos a los diputados para que legislen a su manera las leyes secundarias.

Nuevamente les dan todo por temor a sus desmanes, y a pesar de todo todavía no están conformes y amenazan con sitiar al Legislativo las veces que sean necesarias para saciar sus desmedidas ambiciones. Es cuestión de tiempo, todos saben que es la CNTE la que da forma a las leyes y no precisamente sus diputados, sino con el apoyo del presidente. Aunque estén en total incongruencia con el artículo tercero constitucional, no se puede tapar el sol con un dedo, las leyes a modo pasarán.

La Reforma Educativa se la disputan dos bandos de la CNTE, aquellos que le cobran al presidente el apoyo a su campaña y los votos a su favor, y otros más radicales que se sienten desilusionados por el proyecto del presupuesto señalando que Morena sacrificó la educación inicial y superior a las que se les asignó poco presupuesto. Sigue llamando la atención que, a pesar de que el discurso dice que son bienvenidos todos los sindicatos y corrientes políticas del magisterio nacional, es la CNTE la que sigue en pie de lucha a las puertas de la Cámara a fin de que les cumplan sus caprichos. La lucha es encarnizada, las descalificaciones van y vienen entre los diferentes bandos que se acusan y descalifican, pero la realidad es que la bancada de Morena y sus aliados tienen todo para actuar en “fast track” y propinarle un contundente nocaut en el primer raund a sus adversarios políticos y dar por terminado este combate legislativo que se ha aplazado por mucho tiempo.

En tanto en la Cámara se disputan las leyes, la autoridad educativa todavía no resuelve el faltante de libros de texto en todos los niveles de las escuelas de México. Súmele a esto la falta de maestros de inglés en las escuelas primarias.