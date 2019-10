Iniciativa para ley del Isstey levantó ampolla

Aun cuando el caldero de las pensiones en UMAS que paga el Issste anda muy caliente, debido a la decisión de la Corte para que sean calculadas y pagadas nuevamente en salarios mínimos, la semana pasada se filtró una iniciativa que el titular del Poder Ejecutivo metió al Congreso local con fecha de 19 de agosto pasado, en la cual se propone modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal. Concretamente se propone modificar el párrafo segundo del artículo 33, el artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, los artículos 67 y 73, así como el segundo párrafo del artículo 74, para ajustar el cálculo de las prestaciones de seguridad social como la pensión, el seguro de fallecimiento, los gastos de defunción y la jubilación al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con un valor vigente de 84.49 pesos diarios.

La reacción del magisterio estatal no se hizo esperar y rápidamente las redes se inundaron con su justa y légítima inconformidad, ya que el monto máximo que el Isstey pagaría por una pensión en UMAS sería de 20 mil 277.60 pesos mensuales, una disminución de 4 mil 365.60 de lo que se paga cuando se calcula en salarios mínimos como está estipulado en la ley actual y equivale a 24 mil 643.20 pesos mensuales. Sus argumentos son legítimos, ya que, durante toda su vida laboral, aportaron a la institución el equivalente del 8 por ciento de su salario, tomándose como referencia los salarios mínimos. La afectación del pago de pensiones en UMAS es grande, pues, además de reducir el monto mensual de la pensión, afecta el cálculo de otras prestaciones como el aguinaldo del pensionado. Como ejemplo cito el monto de la máxima pensión que actualmente paga el Issste, que es de 25 mil 347 pesos mensuales, pero si consideramos que deben cobrarla en salarios mínimos, ésta aumentaría a 30 mil 804 pesos, la diferencia a favor sería de 5 mil 457 pesos mensuales.

Restarle a la pensión de algunos trabajadores no asegura la recuperación de las finanzas del Isstey, debemos buscar otras alternativas como eliminar el préstamo plus que deja muy poca ganancia a la institución y desvía la mayor parte de los intereses a terceros. Otra medida sana debe ser que las entidades patronales entreguen puntualmente la aportación que les corresponde y el Isstey no arrastre pasivos por cobrar. Buscar aumentar la aportación de los trabajadors de un ocho a un doce por ciento de su salario ayudaría en mucho al fondo de pensiones.

Esperemos que la nueva iniciativa que se presentará al Congreso considere algunas de éstas y otras estrategias para capitalizar a la institución sin que afecte la pensión de los jubilados que, para muchos de ellos, es su única fuente segura de ingresos.