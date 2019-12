Corrupción de la Gordillo llega a Yucatán

El insaciable deseo de poder y dinero de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, parece no tener límite. Su desmedida ambición y la indigestión que le provocó la pérdida de control del SNTE y su partido Nueva Alianza la han convertido en una poderosa y temible “sierva de la nación” que no se tienta el corazón para aplastar y destruir a quienes se oponen a sus proyectos de grandeza bajo la anuencia del presidente López Obrador. Un claro ejemplo de la bajeza con que actúa la maestra se dio hace dos meses cuando, a mediados de octubre, desató una carnicería política y enterró en una fuerte crisis a las Redes Sociales Progresistas a causa del control del nuevo partido político que le devolvería el poder. Cabe recordar que las Redes Sociales Progresistas fueron fundadas por Juan Iván Peña Neder, quien, para su mala fortuna, se encontró de frente con el grupo elbista encabezado por el yerno de aquélla Fernando González Sánchez y su cuadrilla de viejos operadores de Nueva Alianza (PANAL), quienes lo removieron de la presidencia de esa organización e impusieron al hijo político, que le garantizaría a la maestra seguir manipulando a su antojo a muchos maestros, ante su impotencia por recobrar el control del SNTE.

Poco a poco, estas viejas prácticas corruptas fueron extendiéndose por todos los estados donde operan las Redes de Elba y Yucatán no pudo escapar de ese triste destino. Fue así como el pasado 30 de noviembre se efectuó la Asamblea Constitutiva de las Redes Sociales Progresistas ante la protesta de un nutrido grupo de simpatizantes del profesor Luis Felipe Avilés Mendiburo, quien desde hacía más de dos años había trabajado incansablemente solventando gastos con recursos propios para viajar y organizar reuniones en diversos puntos del estado, en busca del apoyo de la sociedad civil y de maestros afines a un esperado cambio en un nuevo proyecto de nación. La guillotina ya pendía sobre su cabeza, era cuestión de horas para que ésta le fuera cortada junto a su liderazgo aquí en Yucatán. De la noche a la mañana la dirección nacional nombró a un oscuro personaje para conducir la asamblea, además de sacarse de la manga a un nuevo grupo político que se haría cargo de la dirigencia estatal en lugar del Profr. Luis Felipe Avilés.

Al final de la asamblea se armó tremendo lío cuando los supuestos activistas reclamaron a los organizadores el pago de sus mil pesos por haber llevado gente acarreada al evento, mismos que se hicieron de la vista gorda, pues su cometido se había consumado. La interminable fila de camiones a la vera de la carretera al puerto de Progreso dio testimonio vívido de que las viejas prácticas de la política aún siguen vigentes así como el pueblo es engañado nuevamente para entregar sus credenciales de elector bajo promesas de una prosperidad que tal vez nunca gozará.

El golpe de timón no presagia ni augura cosas buenas.