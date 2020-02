Dejando a un lado el romanticismo del apostolado del magisterio, el maestro del siglo XXI debe estar más comprometido en la búsqueda de una sociedad más justa, combatir la desigualdad social y la pobreza a partir de su labor educativa. De ahí la reflexión: ¿qué clase de educador sería si no me sintiera movido por el impulso que me hace buscar, sin mentir, argumentos convincentes en defensa de los ideales por los que lucho? Un maestro de vocación no debe esconder verdades, negar informaciones, imponer principios, restringir la libertad del educando o castigarlo, no importa cómo, si no acepta mi palabra, por las razones que sean.

Estamos en el umbral de una nueva transformación educativa a la cual no se le distinguen pies ni cabeza, pero como maestros no debemos esperar la “receta mágica” que nos indique cómo hacer nuestro verdadero trabajo de dar una oportunidad de impulsar a millones de alumnos excluidos y sin esperanza de abandonar la pobreza. Para lograr que la educación en nuestro país sea efectivamente un instrumento de cambio social y genere movilidad en lugar de contribuir a la reproducción de las enormes desigualdades entre las minorías privilegiadas y las mayorías marginadas del desarrollo, como desafortunadamente sigue ocurriendo hoy, resulta indispensable que los maestros se atrevan a soñar con una realidad distinta y crean realmente que su trabajo formativo con los futuros ciudadanos puede lograr hacer la diferencia y mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.

Llevamos muchas décadas en una cómoda resignación, atados a la cultura del cumplimiento –cumplo y miento- que prevalece en nuestro sistema educativo que antepone los intereses políticos y sindicales por encima del derecho a la educación de los niños y jóvenes de nuestra nación. Los maestros actuales son vistos como simples empleados que cumplen con su horario frente a grupo y con las demandas administrativas que les son impuestas. No todo es malo, existen muchos maestros y maestras que a pesar de todo han creído realmente en el sueño del cambio y han dedicado su vida a trabajar con esperanza por la construcción de una educación realmente transformadora y liberadora que ponga los cimientos de una sociedad más justa.

Siempre existe el riesgo de caer en malas prácticas docentes, convertir la educación transformadora en situaciones de riesgo para los alumnos, intentar manipularlos en nombre de un bien abstracto que se vuelve peor que el mal. La única manera de evitarlo es desarrollar el hábito del autoexamen crítico que nos dé luz sobre nuestro compromiso y que apunte hacia la construcción de una sociedad más justa y humana a partir de la formación de mejores personas y ciudadanos. Hagamos un autoexamen y revisemos qué tanto hemos trabajado en nuestros verdaderos sueños como educadores.