Ante las insistentes declaraciones del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sobre el regreso de los alumnos a las aulas el próximo 10 de agosto para tomar el curso remedial, el semáforo rojo pintado de naranja en la mayoría de las entidades del país considera una eventual actividad escolar en la mayoría del territorio nacional. Aquí en Yucatán, la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, en coordinación con la autoridad de salud, considera retrasar dicha fecha del 24 al 28 de agosto para que los maestros y alumnos inicien el trabajo en las aulas y puedan arrancar el nuevo ciclo escolar 2020-2021 a partir del 31 de agosto, siempre y cuando el semáforo en Yucatán esté en color verde, algo que se ve difícil considerando la persistencia de la pandemia en otros países donde se ha prolongado más de lo esperado y hay la aparición de rebrotes.

Para entender un poco más sobre la persistencia del Covid-19, tenemos que el 18 de mayo, durante la primera semana de reapertura en Francia, se abrieron más de 40 mil escuelas y en su gran mayoría tuvieron que cerrar de nuevo tras confirmarse más de 300 nuevos casos de coronavirus desde la reanudación de las clases en esa fecha, por lo que miles de niños y profesores regresaron a la cuarentena. Lo mismo ocurrió en España al detectarse nuevos brotes de la enfermedad en Barcelona, Tenerife, Córdova, Gijón y Asturias, entre otras ciudades y regiones. Alemania, a pesar de su controlado manejo, tuvo rebrotes en sus principales ciudades cerrando también cientos de colegios. El Reino Unido sufrió la misma suerte, de nueva cuenta el confinamiento social, al igual que las principales urbes de Corea del Sur. El pasado 6 de junio, el gobierno de Israel anunció el cierre de cientos de colegios y guarderías en todo su territorio. Hace unos días, Beijing ordenó el cierre de todas sus escuelas, guarderías, colegios y universidades, ante un rebrote de casos de coronavirus calificado como “extremadamente grave”, obligando a las autoridades educativas, maestros y alumnos a retomar sus cursos en línea.

Ante esta amenazante y mortal pandemia, en México, más del 80 por ciento de los padres y tutores se niegan a enviar a sus hijos a la escuela en la primera semana de agosto para el curso remedial, ya que esperarán a que no haya riesgo de contagio y existan las condiciones para evitar algún rebrote. Según consideran, se debe esperar, y si hay semáforo verde, correr las fechas hasta principios de septiembre para el curso remedial y finales de ese mes para iniciar el nuevo curso escolar, pues no confían en el manejo y manipulación de las cifras oficiales de contagiados y muertes del gobierno federal. Todos ellos están de acuerdo en que llevarán a sus hijos a las escuelas siempre y cuando se garantice que no haya riesgo de exponer a los niños o a los familiares que los llevan a ser infectados y que las escuelas estén en las condiciones mínimas necesarias para cuidar que no haya un rebrote dentro de la escuela.