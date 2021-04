Ante la presión social y la presidencial, Campeche servirá de “conejillo de indias” para experimentar la reapertura paulatina de los colegios a más de un año de que fueran suspendidas las actividades escolares a causa de la pandemia. Las consecuencias de la educación a distancia dejaron un preocupante rezago académico en los alumnos por lo que, a partir del próximo lunes 19 de abril, en 137 escuelas de comunidades rurales de 10 municipios las aulas escolares recibirán nuevamente a los niños, el resto de la población infantil continuará con el programa “Aprende en casa III”.

Como era de esperarse, para esta medida experimental, se realizaron muchas acciones protocolarias como la creación de los comités de participación de salud en cada uno de los centros educativos, la entrega de material de limpieza para los alumnos y maestros; en esta fase inicial se consideró solamente a las comunidades donde no existe conectividad de internet y cuya población no rebase los 500 habitantes, otro importante requisito es que los adultos mayores de 60 años, los maestros y personal de apoyo que ahí trabajen deberán estar ya vacunados con sus dos dosis y lo más importante es que el regreso a clases presenciales será voluntario. Llama la atención que el nivel de educación preescolar inició clases de manera virtual y no fue considerada una fecha para el regreso de manera presencial. Ahora, las autoridades educativas del vecino estado deberán invertir unos 600 mil pesos para adquirir gel antibacterial, cubrebocas, caretas en algunos casos, material de limpieza, cloro y todo lo que se necesite para la rehabilitación y limpieza de los planteles.

Aquí en Yucatán, aunque todavía continuamos en semáforo naranja y a la espera de una oleada de contagios a causa de la movilidad en la semana santa, ya se informó oficialmente que podría ser a partir del próximo 20 de abril cuando empiece la vacunación paulatina de los maestros de las escuelas oficiales para programar el regreso a clases presenciales el próximo curso escolar, falta confirmar si la vacuna también será aplicada a los maestros de las escuelas particulares. Esperemos que el tema de la vacunación a los maestros del sector privado no cause polémica y reclamos como sucedió con la vacunación de los médicos particulares que, a pesar de atender pacientes con Covid, aun no se les aplica la vacuna, en este caso estarían igualmente al frente de niños y jóvenes de todas las edades a quienes se les debe garantizar las condiciones mínimas para evitar ser contagiados de Covid.

Entre las primeras acciones tomadas para un retorno seguro fue la revisión de que todas las escuelas cuenten con servicio de agua corriente, electricidad, los baños en buen estado, las aulas y espacios de reuniones limpios y bien ventilados. Se espera que el regreso sea de manera escalonada, en donde el maestro estará al frente del aula todos los días; con la mitad del grupo un día y al siguiente la otra mitad, de lunes a jueves; mientras que el viernes acudirán estudiantes con necesidad de reforzar algún conocimiento.