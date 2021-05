Covid descarrila evaluaciones PISA y PLANEA

Una de las afectaciones más grandes de la pandemia es la fuerte erosión que ha causado a la estructura educativa provocando con ello que se profundicen alarmantemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo, pues ya no se tendrá una lectura real de su impacto en los estudiantes, particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad. A nivel mundial la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realiza un diagnóstico cada tres años con la finalidad de conocerla situación de aprendizaje de los estudiantes a través del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la última evaluación se realizó en 2018 y la siguiente estaba programada para 2021, pero por la pandemia por Covid-19 se pospuso para 2022, con aplicación de pruebas de campo en 87 países que participan, entre ellos los 37 países que integran a la OCDE y a una cifra sin precedentes de 50 países y economías que no son miembros, además de otros 25 que se preparan para la prueba del próximo año, es decir, que 112 países y economías del mundo se comprometieron con el propósito común de la prueba PISA; con excepción de Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, todos los países de América participan o se preparan para participar en PISA. En este escenario, México sería el único país que no ha confirmado su participación pese a que la prueba PISA ha permitido realizar un seguimiento detallado sobre el progreso educativo, ha mostrado una ruta hacia la mejora de la educación y ha puesto énfasis en la inversión a largo plazo en el ramo educativo.

La decisión de no participar debido a la crisis sanitaria es especialmente negativa, ya que el país no tendrá un parámetro comparable a nivel internacional del impacto de la pandemia sobre el aprendizaje en nuestros alumnos, además, desde el año 2000, México ha sido uno de los 39 países que ha participado en este Programa, lo que ha permitido la toma de decisiones en política pública para mejorar el desempeño de los alumnos y escuelas. Con el actual escenario político la situación se vuelve más preocupante dado que se desconoce si la SEP volverá a aplicar las pruebas del Plan Nacional de Evaluación del Aprendizaje (PLANEA), evaluación que examina el aprendizaje de todos los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, a diferencia de otras evaluaciones, más que conocimientos PISA mide las capacidades de un joven de 15 años para seguir aprendiendo, medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencia, con lo que cada país puede comparar las habilidades de sus estudiantes de esa edad. Por lo pronto, la participación de México en PISA está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se están aplicando las pruebas de campo. Esta no sería la primera evaluación que se cancela, la prueba ERCE de la Unesco a estudiantes de tercero y sexto de primaria, fue suspendida. De acuerdo con la última evaluación de PISA, México se ubicó en los últimos lugares entre los países de la OCDE, al revelarse que la mitad de los estudiantes tiene deficiencias en lectura, matemáticas y ciencias.