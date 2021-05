Menores víctimas del Covid-19

Mucha consternación causó en las redes sociales en Yucatán la noticia de frecuentes fallecimientos de infantes de dos, once y doce meses en esta semana. Según cifras de la Secretaría de Salud Federal hasta la fecha ya van unos 600 menores que han perdido la vida por esta enfermedad. En el país, desde marzo de 2020 y hasta marzo de 2021, se han registrado, 49 mil 240 contagios de Covid-19 en niñas, niños y adolescentes, según cifras oficiales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). De acuerdo con los datos expuestos, nueve mil 468 tienen de 0 a 5 años, 11 mil 716 se ubican en el rango de edad de 6 a 11, y 28 mil 056 se sitúan entre los 12 a 17 años. Ante la reapertura gradual de las escuelas a nivel nacional, se busca implementar mecanismos seguros de protección a los niños para evitar rebrotes en los planteles escolares como sucedió en Campeche, ya que por su edad no tienen la madurez para comprender la gravedad de la enfermedad al no guardar la debida distancia y el uso continuo del cubrebocas.

Los padres de familia tienen un sinfín de preguntas relacionadas con el coronavirus y sus hijos y es preciso mencionar que existen algunos mitos que circulan en medios de comunicación y redes sociales que provocan confusión. Aquí te mencionamos dos de ellos: Los niños no se enferman de coronavirus (falso) el Covid-19 es un nuevo virus del que no se tiene información suficiente respecto a cómo afecta a niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento se sabe que cualquier persona puede enfermarse, pero se han registrado pocos casos en el grupo de edad de 0 a 19 años. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud, realizado con información de China, solo 2.4 por ciento de los casos de Covid-19 se presentó en menores de 18 años de edad.

La realidad es que los niños sí pueden contraer la enfermedad por Covid-19, aunque los casos en niños han sido menos y con síntomas aparentemente más leves, los niños no están exentos de contagiarse y, además, pueden contagiar a otras personas.

La segunda creencia es que la mamá enferma de Covid-19 contagia a bebé durante la gestación o en la lactancia, lo mismo si se encuentra amamantando (falso). Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que el Covid-19 se transmita a los bebés durante el embarazo o al nacer. No se ha detectado el virus ni en el líquido amniótico ni tampoco en la leche materna. Sin embargo, si la madre ha sido diagnosticada con Covid-19 y está embarazada o amamantando a su bebé, se deben extremar las medidas de higiene y seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico. Esto porque se estaría en posibilidad de contagiar al bebé al tocarlo, hablar o estornudar frente a él si no se aplican las medidas de higiene respectivas. Es importante que no se suspenda la lactancia, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las mamás con Covid-19 sigan amamantando a sus bebés, aplicando las medidas de higiene necesarias. Cuídate y cuida a tu familia.