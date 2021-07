¿Cómo es la modalidad híbrida?

A escasos 30 días del anunciado arranque del próximo ciclo escolar, lo más probable es que no regresaremos a las clases presenciales como lo desea el Presidente, la normalidad previa a la pandemia cada día se ve más lejana, por no decir imposible, sin embargo, las nuevas restricciones impuestas por el creciente número de contagios en esta tercera ola nos dan nuevas oportunidades para continuar con la educación a distancia a través de la modalidad híbrida.

Un modelo híbrido educativo significa que se combina una parte presencial con una parte a distancia, en línea. Se armonizan situaciones cara a cara con actividades en las que el alumno puede entrar a un aula virtual y desarrollar con su maestro las actividades académicas, por lo general no existe un porcentaje del tiempo que debe ser presencial y otro que debe ser a distancia; son las necesidades del aprendizaje las que determinan cuando es necesario verse en persona y cuando podría ser mejor a distancia. Aunque la SEP ya maneja dos días alternos de clases presenciales y uno más para el reforzamiento académico, los padres de familia por el temor del contagio de sus hijos ya expresaron su decisión de continuar las clases en línea, lo que rompe el diseño del modelo híbrido ya que el maestro se verá obligado a trabajar con una parte de su grupo de manera presencial durante unas horas y a distancia con los restantes alumnos del grupo.

Una de las ventajas del modelo híbrido es que promueve la autonomía de los estudiantes y los motiva a ser responsables y no únicamente entes pasivos que reciben información. Por ejemplo, ya no sería necesario tener 40 estudiantes en un salón de clases al mismo tiempo. Algunas materias podrían tomarse enteramente en línea, otras presenciales y unas más en modalidad híbrida. Además, el no tener que trasladarse todos los días a la escuela podría significar para algunos estudiantes la posibilidad de dedicarle más tiempo a sus estudios, pero no olvidemos a los estudiantes que carecían de equipo o teléfonos inteligentes con conectividad, ellos estuvieron en verdadera desventaja, sin contar otro problema como la falta de habilidades digitales de los profesores.

La modalidad híbrida para la educación ya existía desde hace más de una década, sin embargo, no se generalizó hasta que la pandemia puso de manifiesto más que nunca que: “Una clase ya no puede ser pensada como pararse frente a un grupo y hablar para transmitir información; se tiene que entender como diseñar actividades para que los estudiantes se enfrenten a problemas y aprendan a través de la resolución de esos retos usando las nuevas tecnologías”.

La pandemia ha obligado a realizar cambios globales en la educación creando y optimizando nuevas formas de aprendizaje que permitan a los alumnos adaptarse a las necesidades de una nueva generación de estudiantes y a las transformaciones globales en las áreas de trabajo, sociedad y nuevas tecnologías. La cultura está cambiando, por lo que es necesario innovar nuestro proceso educativo.