Padres decidirán el regreso a clases (y II)

Continuando con el análisis de la estrategia local para el regreso a clases tenemos la fecha del 2 de septiembre, cuando los maestros hayan concluido las entrevistas a padres de familia, se reunirán para revisar los resultados y tomar las primeras decisiones como la división de los alumnos en subgrupos en caso de que hayan elegido el regreso presencial, los días de clase en que acudirán a la escuela, los horarios de atención a padres entre otras medidas. Todo el personal docente deberá verificar las instalaciones de la escuela que se adecuarán para impartir las clases, los lugares donde se instalarán los filtros sanitarios, adicionalmente, el comité participativo de salud escolar ayudará a revisar los ajustes y detalles que se necesitan realizar para la reunión general con los padres y para el primer día de clases presenciales con alumnos prevista para el próximo 6 de septiembre.

El día 3 de septiembre se convocará a los padres de familia y tutores para informarles sobre los horarios y días de clase, según la modalidad que haya seleccionado. Esta reunión se hará de manera escalonada por grupos, con las medidas de sana distancia y sensibilizarlos sobre la importancia del filtro en casa y de no llevar a su hijo a la escuela; si presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria debe llevarlo al médico y permanecer en casa. Asimismo, se darán a conocer las medidas que se seguirán en estos casos y los protocolos del filtro escolar y filtro en el aula.

El horario de clases presenciales que deberá considerarse, en el caso de preescolar, sería de 2 horas y media, de 8 a 10:30 am, sin descanso y no se permitirá el consumo de alimentos; para la educación primaria el tiempo de clases será de 4 horas, de 7:15 a 11:15 am en turno matutino para que asistan los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado y de 7:35 a 11:35 am para primero, segundo y tercer grado, donde tampoco se permitirá el consumo de alimentos en la escuela. En el caso de que la escuela funcione en turno vespertino los horarios quedarían de 1:15 a 5:15 pm para cuarto, quinto y sexto grado y de 1:35 a 5:35 pm para primero, segundo y tercer grado, igualmente no habrá descanso ni se permitirá el consumo de alimentos. Para las secundarias se contempla que trabajen la jornada completa con módulos de 40 minutos por asignatura con un descanso escalonado y podrán consumir alimentos debidamente sellados desde casa. Para educación media superior (preparatorias) se considera la jornada completa con descanso escalonado y consumo de alimentos.

Cabe aclarar que los alumnos no iniciarán recibiendo los contenidos del grado en curso, sino que estarán sujetos a un proceso de evaluación y diagnóstico de su situación académica derivada del aprendizaje a distancia que recibieron en casa, el rezago educativo es obvio, y se espera que en el primer trimestre los maestros puedan nivelarlos para luego iniciar con el programa de estudio de su grado. Cualquiera que sea la decisión de los padres, la tarea requerirá del trabajo coordinado de la escuela, padres de familia y alumnos.