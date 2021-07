Padres desconcertados ante el regreso a clases

Después de ver la alegría en los rostros de sus hijos por haber acreditado el curso escolar, los padres de familia escucharon la indicación sobre el inminente regreso a la escuela a partir del 30 de agosto próximo, las expresiones de miedo se dibujaron en sus rostros pues nadie les garantiza que sus hijos no serán contagiados. Los comentarios en la redes fueron divididos, muchos de ellos expresaron que sólo llevarán a sus hijos hasta que se garantice la salud de los pequeños, que no haya riesgo para ellos, ni para los familiares que acuden a dejarlos, mientras no existan estas garantías no llevarán a sus hijos a clases; en contraste, otros tantos señalan que ya es hora de que sus hijos regresan a clases, tras reconocer que, a pesar de entregar las tareas escolares a sus maestros fueron acreditados con calificaciones muy bajas en este ciclo escolar, y que su educación se encuentra en un retroceso, otros padres expusieron la necesidad de que los niños estén en clase, porque mientras los atiende el maestro ellos pueden ir a trabajar, pero no pueden dejar de trabajar para quedarse en casa atendiendo a los hijos.

Ante el desconcierto general por esta situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Fenapaf) pide cancelar el retorno a las aulas programado para el 30 de agosto ante la aparición de variantes Covid y acelerar el proceso de vacunación, su principal argumento refiere que es importante proteger a los menores de edad que no recibirán la vacuna, ante el embate de la tercera ola de contagios con cuatro nuevas cepas del mortal virus, es por ello que han solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) contengan el regreso presencial por ser un riesgo bastante elevado exponiendo la salud de los escolares pudiéndose transformar en contagios multitudinarios entre las familias.

En muchos municipios las instituciones educativas continúan abandonadas, llenas de maleza e invadidas por todo tipo de insectos, carentes de electricidad y agua corriente para el continuo lavado de manos lo que las convierte en lugares inseguros para los alumnos, es por ello que no están de acuerdo con que se regrese a clases de manera presencial. Piden a las autoridades realizar una limpieza exhaustiva, no solo una limpieza de áreas verdes, pintura y sanitización. La Secretaría de Educación Pública les responde que ya se tiene listo el modelo hibrido a seguir, esto significa que dos días a la semana los menores de edad asistirán a las aulas y quienes tengan atraso en materias acudirán los días viernes para regularización, también se contempla la utilización de herramientas digitales para que se avance en el aprendizaje, mientas que los primeros días de septiembre servirán para hacer un repaso de los temas aprendidos del ciclo escolar que concluyó. Por su parte los maestros están temerosos de los contagios pues, a pesar de estar vacunados, muchos han perdido la vida por la terrible enfermedad.