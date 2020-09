En una ocasión, un maestro espiritual me comentó: “Aprende a honrar lo que eres y lo que haces”, a lo que respondí pidiéndole que me enseñara. Acto seguido me preguntó “¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te atrae? ¿Cuáles son tus intereses y pasiones? Cuando sepas aquello que despierta tu curiosidad, persíguelo”. Mi trabajo desde entonces consistió en clarificar mis intereses, prestaba mayor atención a todo lo que me dejara inquieta, aquello que despertaba en mi un notorio cosquilleo, en el camino aprendí a eliminar y a decir no a todo lo que me distrajera, a aquello que restaba, que me desenfocaba y dispersaba.

Para honrar nuestros pasos, según mi percepción, considero que se requieren las siguientes acciones:

Explorar: alimentar todo aquello que despierta tu curiosidad, tener la actitud de aprendiz, apertura para incursionar en nuevas actividades.

Aprender a decidir: sí, dije aprender a decidir, porque a tomar decisiones se aprende, es un músculo que muchas veces está debilitado; en ocasiones no decidimos porque nos paraliza la idea de salir de lo conocido, y en la vida uno tiene que atreverse a transitar por el camino de la incertidumbre, recorrer aquella zona desconocida; es decir, dar saltos de fe.

Ser congruente: tener un claro sentido de congruencia, esto implica alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, acción que da como resultado tener integridad.

Responsabilidad personal: nadie hará lo que nosotros no podamos hacer por nosotros mismos. Hacernos cargo de nosotros mismos implica tomar el timón de nuestra vida. Es accionar a favor de lo que deseamos.

Reparar: como seres humanos estamos destinados a cometer errores, si bien siempre podemos reparar. Siempre debemos reflexionar, aprender y enmendar. Saber que se puede caer, fallar y aún así volver a intentar.

Atreverse: experimentar con eventos nuevos puede marcar la diferencia, nunca sabemos lo que hay detrás de cada puerta si no nos atrevemos a abrirla. Hay que arriesgarnos a aprender algo nuevo.

Voluntad de hierro: hay que ganarles a nuestras mejores excusas, pararnos de la silla e ir a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Ya lo decía el escritor Antoni Bolinches: “Quien tiene voluntad, tiene futuro, la voluntad implica acción, es mantener el esfuerzo hacia un objetivo”.

Honrar nuestros pasos también implica escalar sin pisar al de al lado, implica respetar a los otros, saber que hay lugar para todos; el punto aquí es encontrar tu propio camino, tu propia voz y estar dispuesta o dispuesto a transitarlo, cada paso que se da cuenta, todo suma, aunque no lo parezca.

Creo que no hay maneras perfectas de avanzar, lo que importa es la acción, el progreso, esos pequeños cambios que sostenidos te llevan a otro lugar. Lo importante es estar en movimiento y aprender a enfrentar las transiciones que nos toquen vivir. Pues finalmente creo que de eso se trata la vida, de disfrutar y aprender por el tiempo que te corresponda estar aquí.