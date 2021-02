Hace unos días inicié la lectura del libro La suma de los días de Isabel Allende, requería desconectarme de la realidad, meterme de lleno en una novela que me enganchara y distrajera los nublados pensamientos, que me llevara de viaje por rincones desconocidos, me ayudara a despejar el paisaje mental y mirar el horizonte, una de aquellas dosis que requiero de vez en cuando para no morir de realidad. Considero que fue buena elección, ya que ha despertado mi curiosidad, he aprendido una que otra técnica, también he reído y ha contribuido a ampliar mi perspectiva.

Mientras tanto, la vida sigue su curso, con la pandemia hay que tener toneladas de paciencia, hay quienes usan el poder para llenar su ego mientras humillan a los demás, confiemos en que las cosas cambien, en que todo tome su curso, no hay maldición que dure para siempre, todo cambia todo el tiempo, eso es lo único seguro en esta vida, los cambios permanentes.

Ocupar la mente en algo que despierte la curiosidad, imaginación y amplíe la visión vale oro, tener en la vida un espacio de recreación que nos permita olvidar los líos y las obligaciones. Ejercitar el músculo de la creatividad, diría mi maestra, pero en épocas de tensión sí que hay que ser hábiles para no caer en lo tóxico. ¿Qué hacer en estos casos? Regresar a lo básico, al cuerpo y sus sensaciones, al disfrute, un buen descanso, una rica sopa de verduras, la buena música o libros; es decir, alimentar nuestros cinco sentidos, estar en movimiento pasivo, no se requiere un giro abrupto en las actividades, pero sí estar en modo hacer, ya que estar inmóvil alimenta los pensamientos ansiosos y empeora todo. Ocupar la mente en alguna actividad con tal que se distraiga y alimente.

Regreso a Isabel Allende para compartirte la lectura y contagiarte el amor a las letras; en esta obra la escritora chilena te lleva a los rincones familiares, sus aventuras, desafíos, preocupaciones, tristezas, así como los aprendizajes de los mismos. Isabel tiene la destreza y la soltura en su escritura que te mantienen conectada al libro de principio a fin. Dice que no le falta drama en su vida, que le sobra material de circo para escribir, eso parece. Conocí parte de los conflictos de su tribu, así le llama a su contexto familiar, como buena latinoamericana, le gusta estar rodeada de familia y amigos, ella se considera una mujer mandona, independiente y tribal, te contagia de esa convicción familiar, a través de su escritura y sus viajes. Una lectura recomendada si deseas conocer sobre la vida de esta escritora.

Mientras tanto, confirmo que hay días en la vida en que se requiere de lo simple, de algo que te haga reír, sencillamente disfrutar o caminar más ligero. Isabel dice: “La vida se hace caminando sin mapa y no hay forma de volver atrás”. Considero que nos queda reinventar nuestros días y hacerlo lo mejor que podamos.