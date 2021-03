Hace un par de años un joven me preguntó: ¿tienes alguna pasión en la vida? En ese entonces, estaba dedicada a mi maternidad sin ver más allá del horizonte, pero su pregunta me había sacudido, porque en ese momento era claro que no tenía una pasión definida en mi vida, el cuestionamiento se me esfumó de las manos ignorando el mensaje del mismo. No fue sino mucho tiempo después que recordé aquella interrogante que me tildaba la mente. Fue entonces cuando empecé a preguntarme ¿qué era lo quería de mi vida?, ¿en quién me quería convertir? y ¿a dónde quería llegar? Ojalá estos cuestionamientos se hubieran contestado al instante, pero no fue así. Tras un ir y venir de experiencias y algunos tropiezos, logré obtener mayor perspectiva, por lo cual comencé a ver más claro.

Ahí descubrí el amor por los libros, la escritura y la psicología. Decidí determinantemente enfocarme en ello, con esta decisión tuve que renunciar a ciertas cosas, una de ellas era el emprendimiento que había iniciado, después de haber invertido tiempo, dinero, esfuerzo y energía, algo que en su momento me llenaba de satisfacción, pero sabía dentro de mí que tenía más por hacer, una y uno tiene que estar dispuesta o dispuesto a dejarlo todo para iniciar otro proyecto.

Quizás fue una locura, la cordura no es algo que me caracterice, soy de alma rebelde, una mujer me lo comentaba hace unos días como diciéndome: ¡qué barbaridad! Si supiera que a mí me enorgullece. Regresando al tema, lo siguiente que realicé fue unirme a grupos de lectores y escritores entre otros, ahí fui probando dónde me sentía identificada, estaba tratando de encontrar a mi tribu. Muchas veces la ansiedad me ganaba yendo de aquí para allá, sentía que había perdido demasiado tiempo, intentaba ilusamente recuperarlo. Después de diversas experiencias encontré respuestas, porque si algo dan las equivocaciones es sabiduría.

Para encontrar a tu tribu, considero que no hay una sola manera, pero lo que sí es seguro es que hay que hacer cosas diferentes, ir probando en nuevos espacios, descubriendo poco a poco el faro que iluminará el camino. En ocasiones el contexto en el que nos encontramos no es favorecedor, por lo que hay que estar dispuestos a salir de nuestra zona cómoda para ir en busca de mejores contextos. Sabrás que has encontrado a tu tribu porque sentirás un sentido de pertenencia, te identificas con los valores, creencias, espíritu o energía que emana de aquella comunidad.

Todos deseamos una tribu donde compartir ideas, experiencias o momentos, donde puedas crecer personal o profesionalmente, donde conozcas personas que conecten con tu filosofía de vida, a la vez que dicha comunidad te recuerda la importancia de pertenecer y sobre todo de contribuir con otros, porque cuando encontramos un grupo de personas que se alinean a objetivos afines crece el compromiso de compartir y de seguir trabajando en uno mismo para poder darle lo mejor a otros.