Hace unos días asistí a una clase de yoga, tenía la ilusión de aprender alguna actividad nueva que me invitara a mover el cuerpo, durante el confinamiento por la pandemia logré hacer ejercicio en casa, aunque últimamente no lograba alcanzar ese objetivo, en esta ocasión decidí probar algo que fuera totalmente diferente, algo desconocido para mí. He leído sobre los beneficios que trae el realizar esta práctica, casualmente a unas cuadras de mi casa ubiqué un lugar con las clases de yoga, así que decidí escribirle al instructor y en unos cuantos días tuve mi primera sesión. Fueron dos horas de estirar el cuerpo en posiciones nuevas para mí, como toda principiante me iba de un lado al otro sin poder encontrar el equilibrio, respiré profundamente y di mi mayor esfuerzo para realizar los ejercicios, el instructor me corrigió las posiciones y me explicaba el beneficio de las mismas, al finalizar todas las participantes repetimos un mantra. El efecto que sentí un par de horas después fue maravilloso, me sentía sumamente relajada, concentrada y tranquila, me puse a pensar por cuánto tiempo he evitado estas clases, las excusas son mi tema preferido; está muy lejos, en otro momento, ahora estoy demasiado ocupada, mejor la clase en línea, entre otras tantas evitaciones.

Te comparto todo esto porque quisiera hablarte de la evitación, este mecanismo de defensa que solo te aleja de aquello que de verdad deseas hacer; la mente y el cuerpo están cómodos en la zona conocida, pero apenas entran a una zona desconocida, se empiezan a sentir incomodos y por reacción desean huir o regresar a aquello que es habitual y conocido. En ese instante es cuando debemos hacer consciente lo que estamos evitando, realmente ¿vale la pena eludir una decisión o una acción que va a favor de lo que realmente se anhela?

En terapia Gestalt llaman al proceso de evitación como deflexión, en el cual el individuo se aparta, no conecta, abandona lo deseado, evita totalmente el punto de contacto, es decir, elude hacer, expresar, pensar o enfrentar, esto muchas veces nos separa de la vida que anhelamos, es necesario entender que emprender un camino nuevo y desconocido siempre será incómodo. Como decía Elisabeth Kubler Ross nada crece en la comodidad, por lo tanto, si estás demasiado cómodo ese no es el mejor síntoma, la incomodidad es igual a crecimiento porque vamos quitando las capas de esos mecanismos de defensa que aún siguen afianzados, uno tiene que estar dispuesto a descubrirse en la zona incómoda. Con una dosis de atrevimiento vamos avanzando, el punto es no quedarse en el mismo lugar, siempre podemos estar mejor de lo que hoy estamos, pero llegamos a un punto donde se siente tan cómodo estar bien, que no hay estímulo que te empuje, queda arriesgar cada día un poquito más, adentrarse a lo nuevo o desconocido para descubrir nuevas maneras de ser y hacer. Nada que valga la pena en la vida equivale a transitar solo por la zona cómoda.