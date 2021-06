Desde hace unos meses he estado impartiendo un taller de escritura terapéutica, nos reunimos un grupo de mujeres de manera virtual durante dos horas, para conocer los beneficios de esta herramienta, realizamos algunos ejercicios, compartimos experiencias, manifestamos dudas y le damos rienda suelta a la pluma para expresar lo que tenemos guardado en las entrañas.

El objetivo de este taller es poder acercarse a las historias personales para conectar consigo mismas, igual para recordar aquello que ha quedado en el olvido, así como descubrir una nueva manera de contar el pasado, presente o futuro, es decir, poder expresar una mejor versión de nuestra propia historia. La escritura nos lleva a convertirnos en las protagonistas de la novela, nos permite mirarnos como seres responsables para asumir la propia vida y así dirigirla, nos refleja dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Nos permite ir tomando perspectiva de las situaciones, pero, sobre todo, nos lleva a elegir el siguiente capítulo y cómo se desea escribirlo.

Escribir en tribu es conectar con otras mujeres que buscan conocerse, descubrirse, encontrar respuestas para entenderse mejor, es coincidir con historias totalmente diferentes pero que comparten un sentir, mujeres que anhelan darle vida a historias silenciadas o mujeres que están en busca de su voz propia.

En una ocasión asistí a un taller el cual me dejó sorprendida, ya que descubrí que las mujeres que nos encontrábamos en la mesa compartíamos muchas cosas, dudas, sueños, inseguridades, miedos, y me di cuenta que éramos más afines que aquello que nos diferenciaba. Me sentí acompañada en las incertidumbres de la vida, pude observar que mis miedos eran los miedos de la chica de enfrente y de al lado, pude mirar que todas estamos en un barco buscando cada una su timón para poder navegar mejor este viaje.

Poder externar en la hoja en blanco aquello que ha quedado callado dentro de nosotras tiene un inmenso poder sanador, poder escribir tus anhelos o preocupaciones, tus sueños o tus inquietudes, incluso tus errores o tus batallas perdidas, ponerle palabras a aquello que ha quedado bajo la alfombra supone construir un nuevo cuento, es contactar con tus pensamientos, emociones y sentimientos más profundos. La terapia narrativa nos enseña cómo enriquecer ciertos capítulos de la vida, así como a esclarecer ciertos episodios para resignificarlos.

Ya lo decía la escritora chilena Isabel Allende, cuando afirma que: “la escritura es una larga introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación. Escribo a tientas en el silencio y por el camino descubro partículas de verdad, pequeños cristales que caben en la palma de una mano y justifican mi paso por este mundo”.

Se escribe para entender mejor al mundo y a una misma, se escribe para expresar lo individual y conectar con lo colectivo, para tener un refugio en tiempos oscuros, se escribe también por resistencia, para procesar aquello que pudiera ser inimaginable, se escribe para ser y sentir.