A menudo me equivoco, cuando las cosas se salen de mi control me duele aceptar que pude haberlas manejado mejor, entonces me pregunto si ¿duele equivocarse?, y he de reconocer que sí, en diversas ocasiones algunas decisiones vienen cargadas de una dosis de dolor, de cierta decepción. Hace unos días platicaba con una amiga con la sinceridad a flote, afirmar abiertamente “me encontré vulnerable”, fue motivo para exponer nuestras experiencias, indagamos un poco en ellas y aceptamos que la vulnerabilidad es parte de la vida, nos hace humanos, me ayudó a ver que hay ocasiones en donde vale la pena perder el control y a la vez ir aprendiendo de ello, nos vamos descubriendo en esas experiencias.

¿Qué seríamos sin los errores? ¿Sin el fracaso? ¿Sin esos momentos vulnerables? Justamente ahí es donde aplicamos lo que en terapia Gestalt llamamos “el darnos cuenta”, es decir, el reconocer dónde estamos, qué hicimos o qué no hicimos, identificar las emociones o sensaciones que llegan al cuerpo en determinados momentos de tensión e ir comprendiendo lo que nos hace seres imperfectos, a la vez que aceptamos dicha naturaleza para el propio crecimiento.

Para este tipo de situaciones mis maestros me han enseñado a soltar la culpa, cuando llega esa resaca emocional por no haber elegido manejar un evento de la manera mejor posible, las palabras clave siempre han sido, “la culpa sirve para reparar y construir”, así como “reconoce” o “date cuenta”. Entonces me permito reelaborar el evento, extraer el aprendizaje, ver la enseñanza que me comunica y recordar que la equivocación o el fracaso también es un paso adelante.

F. Scott Fitzgerald decía “hablo con la autoridad que me da el fracaso”, ¿por qué autoridad?, porque da conocimiento, porque te pone por delante de aquella persona que no falla, de aquel que tiene todo controlado, del que no arriesga ni experimenta, ni se atreve a equivocarse por miedo a verse vulnerable, de aquel que no tiene el valor de conocerse en medio del fallo. La equivocación debería ser igual a crecimiento, nos aporta información importante acerca de uno mismo, nos recuerda temas pendientes a resolver y nos amplía la perspectiva, hay que estar dispuestos a cometer errores y sobre todo, a aprender de ellos. Por su parte, Maria Fornet nos dice “Fracasar es la oportunidad de enfrentarte de golpe con la necesidad de potenciar tus fortalezas, es exponerte a tus recursos, es abrazar la posibilidad de reconstruirte desde las cenizas, de desmontarlo todo y volver a montarlo”.

Comparto este tema porque deseo ir desmitificando los errores y fracasos, en la vida son inevitables, lo que es imprescindible es reconocerlos para poder realizar la mejor reflexión de ellos y poder pasar a la fase de reparar y construir. Olvidarnos de la perfección humana ya que simplemente no existe, somos aprendices y tenemos la obligación de hacerlo mejor que ayer. Abrazar nuestras historias fallidas, aceptar que esas mismas experiencias nos permiten avanzar y descubrir nuevas maneras de resolver y mirarnos como seres reales e imperfectos.