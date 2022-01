La última semana del año tuve una plática de aquellas que se postergan, el tráfico de la temporada estuvo a tope, por lo que el tránsito se hacía más lento de lo normal, mi interlocutor manejaba y escuchaba atentamente mientras yo expresaba lo que me había ocurrido en los últimos seis meses del 2021, un bajón de energía, una descompensación en mi ritmo de crecimiento, entre otras teorías que deduje. Él, justamente me decía que había un crecimiento intangible que yo no estaba viendo, por lo que hice una pausa, de esas de las que son necesarias para aplicar lo que en terapia Gestalt llamamos “el darte cuenta”.

Me di cuenta que el crecimiento del año pasado fue en su mayoría intangible, que había dado pasos agigantados en otras áreas de mi vida que permanecían bloqueadas, que dicho crecimiento se trataba de un asunto interno. Ahora que escribo esto recuerdo unas palabras leídas, decían que el verdadero regalo es el cambio de consciencia, es como dar saltos a otras dimensiones para comprender y asimilar mejor las experiencias vividas.

Con un ojo en la mente como diría Virginia Woolf, recorro de nueva cuenta esos meses y cambio la visión, me detengo para agradecer todo lo ocurrido, lo aprendido, así como lo perdido, todas las lecciones, los avances, retrocesos, las caídas y las largas pausas. Empiezo a enfocarme en todo aquello que gané, en todos los “darme cuenta” que ampliaron la consciencia y en todas las personas que llegaron a contribuir con su escucha, sus palabras, su tiempo, sus risas, con la mirada humana de simplemente ser un humano frente al otro, con todo lo que eso conlleva, salir de una perfección, mostrarse vulnerable o cambiante y entrar en una aceptación radical sin juicios. ¿Qué mejor regalo que eso?

“Yo gané tu amistad”, fueron las palabras que una amiga me expresó sentada en la sala de mi casa, creo que me sorprendió, tal vez no me lo esperaba, pero ese es otro de los verdaderos regalos, de aquellas personas con las que nos rodeamos y que hacen la diferencia en nuestros días, hoy le digo a mi amiga que también en el año 2021 gané su amistad, que he encontrado en ella muchas llaves que han abierto los cerrojos de mi mente, que me han ayudado a ampliar mi sentir que tenía bloqueado, que se ha liberado mi ciclo de la experiencia, que me ha llevado a vivir sin culpas, a disfrutar más, sentir más y pensar menos.

Concluyo con una lección que mi maestro compartía en mi última clase: “la vida es como un ying yang, dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno”. Todo es paradójico y depende mucho desde el lente que se mire. Hoy observo todos los obsequios que pasan desapercibidos, pero que realmente están llenos de mucho valor y agradezco a las personas de las que me rodeo por llevarme a desempañar mis lentes.