En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pensaba en qué escribir para las y los lectores, mi mente me llevaba a deliberar sobre Virginia Woolf, Chimamanda Ngozi Adichie o Simone de Beauvoir, hasta que me detuve un momento y me dije que sería una buena oportunidad para mirar mi propia historia, porque es tan valiosa como la de todas. Encontrar la voz propia y ocupar un lugar en el mundo no siempre es fácil para las mujeres. Hoy, antes de sentarme a escribir, cumplí con mi jornada laboral, luego llegué a casa un poco pasada la hora de la comida, que a prisa se calienta para servir, tras un breve descanso, seguido de una salida al parque, porque mi hija menor quería hacer bicicleta.

Meditaba al respecto, dichoso del padre que tiene la libertad de salir en un horario laboral que le favorezca a sus ingresos, dichoso de él que no corre por el almuerzo, que no detiene sus proyectos personales por salir a pasear con sus hijas. Así que al regreso del parque me dije, por favor no laves los trastes y mejor siéntate a escribir, siempre recuerdo las palabras de Beauvoir cuando afirma “la emancipación de la mujer es posible, siempre y cuando el trabajo doméstico no la ocupe sino un tiempo insignificante”, así que los trastes esperan mientras escribo.

He llevado bastante tiempo armando mi propio rompecabezas, del cual muchas veces me agoto y cuando creo no encontrar ánimo en nada, de repente descubro que hay una pequeña llama en el fondo de mí. Y vengo a decirles que en el contexto que hoy vivimos creer en una misma y creer en tu arte –sea, cual fuere- es un acto revolucionario. Mi historia, mi voz es tan importante como la de todas y debe presentarse fuerte y claro. Afuera las malditas dudas, alto a todos a aquellos que nos hacen dudar de nuestra valía, aquellos que nos dicen “no es la manera”, “tú no”, “no estás lista” o “no tienes el potencial”.

Yo importo, tú importas, todas importamos. Hoy, estoy segura de que tenemos mucho más potencial que aquellos que nos dicen “tú no puedes” o “aquí no”. Trabaja en silencio y cuando estés lista sal y brilla, nos lo debes, nos lo debemos, se lo debemos a otras. Es un acto revolucionario creer en nosotras y que a pesar del miedo o las dudas, salgamos a ocupar ese espacio que nos corresponde.

Por mucho que cueste hay que atrevernos a ser vistas, a brillar, a fracasar, a aprender, a llorar, a reír, a gozar, hay que estar dispuestas a decir Yo importo y esto no es para mí, hay que saber reconocer lo síntomas de la opresión para no permitir que nunca más los usen como dardos que nos dañan el alma.

Por último, no olvidemos que nos debemos conectar con nuestra voz propia, es el camino para encontrar la luz en medio del caos que vivimos.