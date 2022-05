De vuelta a la hoja en blanco para realizar esta columna editorial, inicio escribiendo sin un plan concreto, permito que la magia de la escritura se haga presente sin entorpecer lo que aquella musa quiere comunicar. Han pasado un par de semanas donde me he enfocado en otros proyectos que han enriquecido mi alma. En los últimos días mi mente me ha susurrado lo siguiente: trabajar la consciencia tiene sus regalos. Recuerdo con estas líneas que la consciencia no es automática, el acto de pensar es un proceso cognitivo que viene influenciado por nuestras experiencias, es así que cada quien se expresa desde la realidad en la que vive.

La consciencia es aquella capacidad de darnos cuenta de ciertas situaciones que muchas veces eludimos, porque tenemos dos opciones: o asumimos la responsabilidad de nuestras vidas o la evadimos ignorando las consecuencias a corto, mediano o largo plazo. El proceso autorreflexivo de nuestras acciones nos hace cuestionarnos y muchas veces incomodarnos, cavilar sobre los tipos de pensamientos que tenemos y lo que hacemos al respecto nos hace humanos, porque ninguna especie del planeta goza de esta capacidad más que la nuestra.

La humanidad de cada persona la lleva a darse cuenta del sentido de sus acciones, que como he dicho anteriormente, muchas veces se prefiere ignorar pretendiendo que no pasa nada. Pero es justamente en el “darte de cuenta” donde se desarrolla tu capacidad de pensar, al ignorar la situación o reflexión solo anulas la posibilidad de generar seres humanos con humanidad.

Trabajar la consciencia definitivamente requiere un alto grado de responsabilidad o el mínimo necesario para reconocer los propios errores, abusos o negligencias. Una cita con la consciencia equivale a mirarte al espejo y ser sincero contigo mismo, porque nadie puede mentirte más que cuando se miente así mismo. Y ahí es cuando entramos al proceso de autoevaluación y autoconocimiento que muchas veces resulta doloroso e incómodo, por eso la consciencia requiere de valentía para reconocer lo que hay dentro de ti, que otros pueden mirar fácilmente, pero que uno decide ignorar.

Se trata de poner el foco en uno mismo, de conocerse y reconocerse tal y como uno es, ya decía el psicólogo humanista Carl Rogers: “Me resulta más fácil aceptarme como un individuo decididamente imperfecto, que no siempre actúa como yo quisiera. Paradójicamente, cuando me acepto como soy, puedo modificarme”.

Como seres conscientes tenemos la responsabilidad de crear consciencia desde las áreas donde nos movemos, de ejercer el regalo más grande que es la capacidad de elegir, que se tiene a cada momento y aunque no es fácil trabajar en la consciencia, la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero trae sus regalos como el mejoramiento de nuestra propia valía, de nuestras habilidades y conocimientos, de nuestras relaciones personales, laborales y, sobre todo, de la relación que se tiene con uno mismo.

Para honrar nuestro paso por este mundo tenemos que trabajar cada día por nuestra consciencia, no para ser perfecto, sino para ser humano.