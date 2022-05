En esta tarde lluviosa inicio escribiendo frente a mi ventana, ella fue una protagonista en mi pasada clase de maestría. ¿Cómo los objetos cobran vida cuando los escuchamos?, cuando nos detenemos a pensar la función que cumplen en nuestras vidas en el día a día, ahora mismo la lluvia ha cesado, por lo que decido abrirla para disfrutar el olor a tierra mojada, ese peculiar aroma que dejan las gotas de primavera en un mes tan caluroso como es mayo.

Regresando a mi clase y la ventana, me quedo pensando en la importancia del espacio en el que habito, en el que una simple ventana cobra sentido en mi hogar y en mi minúscula vida -recordando que el viaje es breve-. ¿Cuántas historias ha escuchado esa ventana? ¿Cuánta alegría, enojo o decepción tiene guardada? Y si pudiera expresarse ¿qué es lo que me diría? Ella ha sido testigo de incontables conversaciones, lecturas, sueños, lágrimas, bailes y risas.

¿Qué se siente ser una ventana?, preguntaba mi maestro en el taller de psicodrama y terapia grupal, en mi clase la ventana fue representada por un amigo, por lo que él le dio voz a dicho objeto, así que pudo expresar lo que sintió al presenciar una escena que había yo compartido con mi hija mayor.

Esto me lleva a pensar en la importancia del lenguaje y lo mucho que nos cuesta en diversas ocasiones usar la palabra, esa que nos ayuda a decodificar y entender un poco más al otro y a una misma. Quizá los objetos de mi casa pudieran decirme aquellas cosas de las que aún no me doy cuenta, mientras tanto, siguen presenciando cada día las palabras y las voces de lado a lado.

Ahora escribo este artículo en mi escritorio de cristal mientras cavilo en la valiosa función que tiene en mi vida todas las noches, aquí me siento a leer por breves momentos hasta que la luz agota mi vista y decido ir a otro espacio, si pudiera hablar me exhortaría a escribir todas las mañanas, tardes o noches. Y, así, es como cobra sentido cada espacio y cada objeto de mi hogar, dándole alguna dosis de consciencia y un poco de lenguaje que finalmente considero se traducen en aprendizajes.

En una ocasión, en algún taller de escritura, la instructora motivaba a escribir de cosas cotidianas, comentaba que la diferencia estaba en la toma consciencia de la experiencia, de aquel “darte cuenta” que cambia el tono de lo cotidiano a algo extraordinario, justamente el aprendizaje del evento es lo que hacía la diferencia. Aquello que nos invitaba a mirar las cosas de una nueva manera, quizá con asombro o con otro ángulo y esa es precisamente mi intención, el que podamos observar nuestros espacios y objetos, nuestro sentir y pensar de una manera diferente, y reflexionar en que si tuvieran la posibilidad de tener un lenguaje ¿qué nos dirían?