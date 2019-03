Amante de las letras y el mar

Hace un par de años, buscando a personas excepcionales, un amigo me platicó de un personaje que además de ser testigo de la historia de Progreso, es uno de los vecinos más queridos de la comunidad porteña por su destacada participación y aportación al mundo del periodismo, la historia y una que otra ocurrencia; nada más y nada menos que don Romeo Frías, un hombre excepcional.

Al llegar a su casa, me recibió en su sala y platicamos por largos minutos de las tantas experiencias almacenadas en la gran biblioteca de sus recuerdos, anécdotas de sus años de juventud y en el campo laboral, después me invitó a ver su área de trabajo, una mesa larga llena de libros, uno encima de otro, en su mayoría antiguos, algunas revistas y los periódicos del día. En cada esquina había una máquina de escribir, pero tiene su preferida que es con la que lleva más de 50 años, y es en la que cada mañana se dedica a plasmar en papel escritos, opiniones y aportaciones sobre temas del momento, apoyado en recortes, apuntes y cuanta información tenga a su alcance.

Eso después de una rigurosa rutina que empieza a las 4 de la mañana con una caminata por calles cercanas a su domicilio en el centro histórico del puerto; regresa para desayunar y después dedicarle un par de horas a la escritura. Según él es el mayor secreto de su vitalidad, algo que para nada dudamos ya que ha pasado la barrera de las nueve décadas y quiere más.

Al continuar con mi recorrido por su casa, no podía más que quedarme admirado de la cantidad de información y datos históricos que en su mente almacena, frescas como el primer momento que el anfitrión las recibió, además me llevó al punto donde guarda su mayor tesoro, que no es oro o algún artículo cotizado; los objetos más preciados de don Romeo son un acervo bibliográfico sobre la historia de Progreso, desde los primeros años, entre otros datos interesantes y con una sonrisa en el rostro lo presume. Ahí entendí que no es el precio comercial lo que lo hace valioso, sino el valor que le damos a nuestros tesoros. Como un niño en juguetería se mira el brillo en sus ojos al hablar de su bello puerto, del cual ha narrado desde varias trincheras y por supuesto desde varias fuentes periodísticas.

Hoy se ha dedicado a cultivar los frutos del arduo trabajo de su vida, ya que ha sido profeta en su tierra y tiene más de 200 reconocimientos otorgados por instituciones, medios de comunicación, asociaciones, autoridades y muchas instancias más, incluido el más grande, ya que hace dos años el Ayuntamiento de Progreso nombró al malecón con el nombre de este ilustre hombre que se ha dedicado a enaltecer la memoria del puerto. Sin duda un personaje que para los que nos dedicamos a la tarea de informar es un ejemplo y que nos da alegría conocerlo, pero sobre todo aprender de su vasta experiencia, sencillez y amor por comunicar.