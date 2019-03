El valor del tiempo

La cuenta regresiva está en marcha, el mundo no se detiene y mucho menos el tiempo, que para muchos es el cruel enemigo que no se tienta el corazón para arrebatar lo que considera suyo, pero no debe ser así, ya que a todos nos va a llegar el día, eso sí, no sé la hora, no sé dónde ni cuándo, solo sé que llegará, es un hecho natural e imposible de evitar, aunque muchos por siglos han intentado revertir sus efectos, con muy poca suerte.

Eso es lo bello de la vida, querido, amigo, que es efímera, en un abrir y cerrar de ojos se nos va, frágil como una burbuja de cristal y encantadora como un amanecer en la playa; los defectos y bondades de nuestro alrededor la hacen tan única y especial, pero lejos de prolongarla mi propuesta es aceptar lo inevitable y hacer glorioso cada uno de nuestros días; encontremos nuestro eje y apuntemos a ese punto nuestro barco, hay que darle una razón de ser, la que quieras, la que te mueva y llene como persona, eso sin duda hará que las horas, los minutos y los segundos se detengan, ya que dicen que cuando haces el bien a los demás y tu entorno termina reflejándose en ti, tal vez no en las riquezas o bonanza, pero sí en tu forma de ser.

Como todos, he de admitir que temo el día en que tenga que dejar este plano terrenal, pero me encargo de disfrutar lo que hoy tengo a mi alcance, a esas personas que me rodean, esos lugares que nos regala la naturaleza y los momentos que nos ofrece la vida, los mismos que nos arrebatan el celular, las preocupaciones y el estrés. En estos últimos años he visto a gente fabulosa hacer esto que para muchos parece difícil y en ocasiones imposible; no piensan en el tiempo, solo en las personas a las que logran mover; muchos se pasan la vida planeando, pensando o suponiendo cómo sería si se lanzaran a hacer lo que su mente dicta.

Hace unos días hice una entrevista a un escritor de novelas y me platicó que una experiencia cambió su percepción de la vida; un accidente lo puso al filo de la muerte y decidió no quedarse con nada guardado, por ello es que, a punto de publicar su más reciente material, quiso agregar varias anotaciones de cosas que, si no hubiera estado a punto de morir, no las hubiera dicho. En ese momento reflexioné con él y llegamos a la conclusión de que en muchas ocasiones escuchamos: “Vive como si fuera hoy tu último día”, pero creo que de tantas veces repetido se nos ha convertido en algo tan común que deja de tener impacto.

Cuando verdaderamente tienes la idea de que éste será tu último momento en la existencia quieres hacer todo lo que necesitas, pero no esperemos llegar a ese instante para decidir cambiar nuestro camino, vivamos diferente, dejemos de ser tan cautos en nuestros actos, vivamos al límite y no nos privemos de los placeres de la vida, que sin duda esa es la mayor recompensa, ya que habremos disfrutado lo mejor de ella.