La honradez aún existe

En esta ocasión quiero dedicarle unas líneas a un valor muy importante como la honestidad, ese que parece que a muchos se les empieza a olvidar y que tanta falta hace en esta sociedad cada vez más cambiante; en una plática después de la jornada laboral con mi amigo Joaquín Filio, me compartió una anécdota, de esas que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja y el corazón contento, una de una buena acción, de personas que ocultas en la sociedad hacen sus destellos de bondad para marcar a los que las rodean.

El hecho es que en una ocasión Joaquín pierde su billetera en una tienda de conveniencia, pasaron los días y poco a poco se hizo de la idea de que no la volvería a ver, ni sus documentos, tarjetas y todos los objetos de valor que ahí llevaba, pero que grande fue su sorpresa cuando cuatro días más tarde una de sus amigas lo contactó para informarle que una chica había recuperado la preciada pertenencia, la cual le fue devuelta íntegra, nada le faltaba, todas las tarjetas, identificaciones y dinero estaban ahí esperando a regresar a su legítimo dueño.

Más allá de reconocer este gesto, me gustaría destacar toda la aventura que la joven atravesó para hacer esta noble acción, ya que investigó, destinó parte de su tiempo en contactar a personas que le llevaran al propietario de la cartera hasta que lo logró, esfuerzo que no cualquiera aplicaría para hacer algo similar, por ello el asombro.

Por las prisas y la emoción, no le pidió su nombre, pero yo creo que no es la acción la que pasará a la memoria, sino esos gestos que son el reflejo de la formación y la educación, esa que recibimos en casa y que llevamos por el resto de nuestros días, eso es lo que considero hace la diferencia. Siendo sinceros, unos cuantos pesos que un desconocido consiguió con base en su esfuerzo y trabajo no nos van a ayudar, no solucionarán los problemas que estemos atravesando en ese momento, pero no hay nada mejor y más gratificante que conseguir por nuestras propias manos el dinero que merecemos.

Estamos rodeados de tantos comentarios negativos, pensamientos que apuntan a la sociedad mexicana como corrupta, deshonesta, transa, de mente chica y tanta cosa que demerita todo lo grande que es nuestra gente, pero pienso que se equivocan, ya que estamos pagando los platos rotos de algunos que han pecado y manchado a miles de personas honestas, bondadosas y trabajadoras, pero esta marca ha hecho que muchos se escondan o dejen de hacer las acciones del buen ciudadano que antiguamente nos encantaba presumir.

Mi comentario final es una invitación a retomar esas acciones como hizo la chica de la anécdota, que a pesar de que no cambiemos el mundo podemos comenzar con una pequeña parte, con cosas sencillas para irnos después a lo grande. Busca a esas personas honestas que nos rodean y ya si al final no las encuentras conviértete en una para que con tu ejemplo muevas conciencias y los que antes eran pocos mañana se conviertan en multitudes.