El que nunca se va

Siempre he creído que si quieres conocer a una persona, solamente basta con ver el trato que tiene hacia sus mascotas o los animales, éste es un infalible método que me permite identificar a las personas valiosas y que tienen un trato amable y cordial con el prójimo. Afortunadamente he tenido el privilegio de conocer a muchas que han pasado ese particular “filtro” y es un gusto admitir que una de ellas lleva mi misma sangre, mi hermana Lety.

Esto no lo digo por decir, sustento estas palabras con una anécdota: los hechos ocurrieron hace bastantes años, en alguna ocasión mi mamá le regaló a mi abuelo un cachorro de perro con el cual esperábamos llenar el vacío que dejó su anterior mascota; durante años fuimos testigos de cómo el buen “Carmelo”, un labrador de color miel, se iba ganando el cariño de toda la familia conforme crecía, al grado de llegar a ser parte de las convivencias, convirtiéndose en inseparable compañero de caminatas y que escuchaba cada uno de sus argumentos.

Pero el día que nadie quería que llegara llegó, mi abuelo falleció, por la triste noticia todos nos preocupamos de lo que ocurría al momento y no por los que no podían hablar y esperaban, como el peludo que no volvió a ver a su amigo. Poco a poco todos volvieron a tratar de retomar el ritmo pero “Carmelo” no podía, hasta el grado de que el can no quería estar fuera de su zona de confort.

Lety al ver esta situación y a pesar de las múltiples cargas que arrastraba, no quiso que el perro que ya rondaba en la tercera edad pasara el resto de su vida encerrado y decidió llevarlo con ella para que se hagan compañía; con ella él pudo tener una segunda oportunidad de sentir el cariño y abrazo sincero, escuchar su nombre en la mañana, así como los juegos, sin duda eso le devolvía la vitalidad, pero demasiado tarde ya que el veterinario le había diagnosticado una enfermedad que lo sentenciaba, pero el recuerdo de mi abuelo y el amor que ambos se tenían hizo que lucharan hasta el último esfuerzo.

Los días pasaron, el cansado “Carmelo” recompensaba el esfuerzo con una mirada llena de amor y ladridos que se escuchaban en los alrededores, esa era la forma de demostrar su afecto; sin embargo, una antigua fractura en la cadera y la enfermedad hicieron que el dolor fuera insoportable, el diagnóstico del veterinario era que “Carmelo” tenía que descansar. A pesar de la negativa de mi hermana a despedirse definitivamente de su amigo de cuatro patas, la hora estaba cada vez más cerca, con un gesto de agradecimiento y paz lo abrazó por una última vez y pudo dejarlo ir, con la tranquilidad de haber hecho de su vida algo mejor de lo que esperaba.

Les comparto esto porque estoy seguro que hay muchos que están en la misma situación y nosotros podemos hacer la diferencia y como Lety darles una segunda oportunidad.