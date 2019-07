La amistad supera cualquier incendio

Hace unos días me enteré de que una familia en el fraccionamiento Nora Quintana pasaba probablemente los días más difíciles de su vida, después de que un incendio les arrebató todo lo que por años habían construido. Un cortocircuito en el ventilador de la habitación principal hizo que sus camas, sala, comedor y televisión terminaran hechas pedazos de carbón y plastas de plástico en el suelo.

Las paredes manchadas son el recuerdo de ese momento que estoy seguro se les quedará grabado en la memoria, pero lo más difícil es que la situación económica es grave para los tres integrantes de la familia y probablemente levantarse de este duro golpe o regresar al punto de antes del incidente será cuesta arriba, aunque a pesar de que lo material se fue, tienen salud y están unidos.

Al llegar al lugar para conocer de viva voz la historia me topé con un poco de renuencia por parte de la madre, seguramente fue la impresión de ver la cámara de video y el micrófono y que el mundo se enterara de esta desgracia.

Sin embargo, después de algunos minutos de plática y al explicarle lo que haríamos se mostró un poco más abierta a compartir este trago amargo; nos invitó a pasar a lo que quedaba de su casa y pudimos ver los estragos que dejó el fuego en lo que en algún momento llamaron su hogar.

Algo que me llamó la atención es que en el lugar había unos 10 niños y jóvenes que estaban colaborando en las labores en el lugar y que en forma organizada se dividieron las tareas de limpieza y reparación; cada uno sacó provecho de sus habilidades para regresar la vida al espacio, algunos con la escoba, otros recogiendo los restos, unos más pintando y otros tantos con un trapo, pero todos mostrando que son de aquellos que están en las buenas y las malas, lo que es una verdadera amistad.

Resulta que ellos son los amigos de la colonia, de esos que seguramente se te harán familiares porque crecieron juntos y que han pasado de los juegos en el parque, paseos en bicicleta por las calles y aventuras sin fin a la acción como ahora.

Platicando con ellos me pude dar cuenta que de esto se trata la amistad, esa que muchos profesan pero pocos actúan, esa que es acción más que palabras y no quedó en mi ánimo más que una satisfacción enorme porque eso es lo que debe existir no solo en la niñez y en la juventud, sino en cualquier etapa de la vida.

Esdtos niños y jóvenes sin duda han dado una cátedra de que este valor es posible en estos locos tiempos modernos y que podemos encontrarla en otra sangre aparte de nuestra familia con el simple hecho de abrirnos a compartir nuestro tiempo.

Cuando pase algo así es necesario valorar y darnos cuenta de que, si quieres eso, debes ser el amigo que te gustaría tener.