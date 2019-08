Levanta la voz Yucatán

En esta ocasión me gustaría compartirles un cachito de mi día, de un programa que se ha vuelto parte de las personas y que me ha hecho aprender mucho más de lo que algún día me imaginé: se trata del espacio “Yucatán habla claro”, el cual es una herramienta para que toda la sociedad levante la voz y exprese su sentir sobre algún problema, anomalía o situación que ocurra en su comunidad o entorno; les comparto esto porque el 19 de este agosto cumple 13 años de estar llevando a cabo una función muy importante en una población con sed de participación ciudadana.

Hoy hablamos mucho de que la sociedad se debe expresar, que deben abrirse foros para que las personas libremente digan lo que funciona y lo que no, pero la realidad es que desde hace más de una década existe y se ha constituido en referente en esta línea. También he escuchado en muchas ocasiones que debemos ser “buenos ciudadanos” para que las cosas avancen, pero pocos saben el verdadero significado de eso, que va más allá de ser buenas personas y tener un actuar ejemplar, puesto que debemos ser activos en nuestro entorno, propositivos, no conformarnos con lo que tenemos y exigir cuando las cosas no se hacen correctamente; pero no confundamos pedir sin entregar, se trata de “dar y recibir” para que entre todos caminemos en la misma dirección, la correcta.

Recuerdo que hace 6 años comencé con mi participación en este espacio, tengo que admitir que al inicio con un poco de temor, por que se salía de todo lo que conocía, pero con el paso de los días y las experiencias que te ofrece es que pude ir entendiendo la esencia de lo que significa “levantar la voz”, ya que acercar los micrófonos o los espacios para que el vecino de nuestra colonia, el maestro de la escuela o el motociclista del trabajo puedan decir lo que está pasando de forma abierta es una maravilla, porque quien denuncia no solo dice lo malo que está pasando, sino también hace propuestas para que ese asunto se resuelva y en otros casos se dispone a apoyar, pero se necesitan más manos para lograr el cometido.

Sin duda eso me ha hecho creer cada vez más en que las personas podemos hacer la diferencia, en que nosotros mismos podemos hacer un cambio y que cuando hay un problema o alguna situación que esté afectando a nuestro entorno, no debemos quedarnos de brazos cruzados en espera de una fuerza divina que lo atienda. Pero esta es solo una parte del mecanismo para que este gran aparato funcione, otro elemento importante es la responsabilidad de las autoridades para escuchar y atender las demandas ciudadanas; al tener este engranaje funcionando al cien por ciento los resultados llegan, como ocurre todos los días de 4 a 5 de la tarde por Sipse Televisión. Y me despido con una reflexión que espero les sirva y que me ha dejado este programa: “Queremos el cambio, vayamos por él”.