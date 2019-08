Cuidemos a los nuestros

Siempre he creído que los ciudadanos debemos actuar con justicia para que las cosas vayan mejor o por lo menos tengamos la conciencia tranquila, y es que parecerá un mal cuento, pero diariamente vemos una terrible injusticia en las calles de la ciudad, donde por desgracia se ha ido normalizando un triste escenario. Me refiero a los perros callejeros, animales que no eligieron esa vida y que a cada momento corren peligro ante las enfermedades, accidentes o agresiones de la gente. La realidad es que todos nosotros somos los responsables de esta situación por la simple razón de que poco hemos hecho para frenar o detener este problema. Se calcula que tan solo en la ciudad existen alrededor de 50 mil perros en situación de calle, los cuales se enfrentan a esos problemas día a día.

Sin embargo, hay un pequeño rayo de esperanza entre toda esta nube de problemas, ya que una asociación está dedicada a atender esta situación desde su raíz, yendo al origen de todo el asunto mediante la esterilización. Heidy Morales es quien encabeza la asociación “Esterilizando Patitas”; junto con un grupo de colaboradores, desde hace varios años ha emprendido una serie de acciones para prevenir el crecimiento de una impactante cifra de canes callejeros en el interior del estado, ya que ofrecen esterilización a muy bajo costo para que menos “peludos” tengan que pasar por esta mala suerte.

Algo digno de destacar es que no se limitan a los canes con dueño, sino que también esterilizan a los callejeros, para evitar su proliferación, asimismo han trabajado en difundir información sobre el impacto y beneficios para la vida de los “amigos de cuatro patas”, ya que se calcula que esta práctica aumenta en dos años su longevidad, mejora su salud y les permite una mejor movilidad; sin embargo han batallado con la sociedad para que entiendan estos beneficios, ya que muchas personas prefieren que sus mascotas sigan “en las mismas”, a pesar de que esto los podría condenar.

Hace unos días realizaron una campaña de esterilización en la plaza principal de Conkal y acudieron muchos a este llamado, pero lo más importante es que ahí se reflejó el verdadero cariño y amor de los dueños a sus mascotas, porque solo así se podrá garantizar que ese inseparable amigo viva con calidad muchos años.

Al platicar con los integrantes de esta agrupación entendí que muchos podemos querer a nuestros animales de compañía, pero pocos entendemos que sus cuidados son más que darles de comer o proporcionarles techo. Incluyen velar por su salud y bienestar sacándolos a pasear, dándoles tiempo de calidad para que puedan desarrollarse, dependiendo de la raza o tipo, pues todos tienen diferentes necesidades, pero la atención es la más importante.

Así que, si de verdad deseas tener un perro, tienes que entender que no es solamente para un par de meses o cuando es cachorro, sino que es para toda la vida y por eso se requiere de una gran responsabilidad.