La perseverancia se pinta con el corazón

Hace unos días, explorando, como siempre, las redes sociales, me topé con la publicación de una exposición de pintura la cual atrajo mucho mi atención porque era de una de las personas de las que mi mamá me platicaba maravillas; su nombre es Miguel Ángel Cimé Ku, un hombre de Conkal amante del arte y la pintura, que no conoce límites ni barreras; su perseverancia ha sido tal que impresiona a cualquiera que sepa un poco de su historia y todo lo que hace por su comunidad.

Me atrevo a compartir su semblanza porque pareciera que a muchas personas se les está olvidando ‘’la perseverancia” y todo lo que conlleva: el esfuerzo, la entrega, el sacrificio y la espera. Las cosas definitivamente no llegan a la velocidad que queremos, pero eso es lo que hace mucho más valioso el objetivo, todas estas características las reúne el personaje a quien le dedico estas líneas, ya que, en las numerosas charlas que tenía con mi mamá, ella me platicaba del talento de su compañero de trabajo. Ambos tenían diferentes funciones en un colegio del municipio antes mencionado, pero del talento de Miguel era de lo que todos hablaban, su habilidad para el pincel, aunque, además de eso, lo distinguía su entrega por compartir conocimientos que a lo largo del tiempo adquirió gracias a un prolongado recorrido y aprendizaje de muchos maestros.

Ha colaborado con su tiempo y esfuerzo para enseñar a niñas, niños y adolescentes la técnica y conceptos básicos para plasmar su arte en murales. En alguna ocasión lo visité en una de sus clases y me sorprendió ver que con poco lograba mucho, ya que el salón que tenía a su disposición era muy reducido, con un par de mesas largas en donde los pequeños, apoyados con hojas de papel, colores y pinceles, se adentraban en el mundo de los matices, texturas y combinaciones; algunos que llevaban más años demostraban un excepcional talento con los trazos, formas e ideas.

Pero ésta es tan solo una parte de lo que este maestro del pincel ha hecho para ganarse el reconocimiento, ya que predica con el ejemplo en cada una de sus obras que recuerdan a los grandes artistas mexicanos del siglo XIX, con trabajos que muestran el orgullo nacional, desde su gente, su naturaleza y su entorno. Obviamente llegar a conseguir la técnica final fue el resultado de años de práctica, perseverancia y esfuerzo, pero sobre todo de tocar puertas, al grado de que hoy en día ha expuesto en grandes galerías de la ciudad, sus pinturas han sido adquiridas por nacionales y extranjeros que admiran como yo esos cuadros.

Insisto, todo esto no fue de la noche a la mañana, sino el resultado de su constancia, que le permitió exponer su arte y compartir su talento; ante eso te digo: deja de ser el espectador y conviértete en el protagonista de tu vida, toma las riendas, persevera y alcanza esos objetivos que tanto has anhelado, al igual que lo hizo Miguel.