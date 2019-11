Los retos son para ver a la cara

Hace varios meses me invitaron a participar en una plática con estudiantes de la universidad, muchos de ellos a punto de saltar a la vida laboral y otros más comenzando la maravillosa ruta de la enseñanza. Entre las anécdotas que compartí en esa ocasión había algunas experiencias de los años laborales, los momentos buenos, los malos, lo que significaba tomar decisiones y a ese punto le dediqué unos cuantos minutos porque tal vez eso es lo que podría hacer la diferencia a la hora de la verdad: los retos que el camino le pone a quienes deciden andar por la ruta de la comunicación son extensos y las medidas tienen que ser tomadas en cuestión de segundos, pero, eso sí, siempre se aprende de cada paso que damos.

En aquella ocasión había alguien dentro del público asistente que no perdió la atención durante los más de treinta minutos que hablé, y me encantan las ironías de la vida, tiempo más tarde ella entendería lo que decía, ya que vivió en carne propia lo que significa aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Me enteré que cuando fue su turno los nervios se apoderaron del cuerpo y miles de cosas pasaron por su cabeza; el reto era grande, pero no más que su sueño de compartir historias e informar sobre las cosas que pasan en nuestro entorno, esas que no son tan fáciles de percibir, pero la cuestión es que después de pensar unos segundos aceptó el voto de confianza.

Ahí es cuando entendí que cada persona vive los retos de una forma diferente, su cabeza maquila distinto los procesos de conocer, aceptar y abrazar la encomienda, algunos optan por mirar el desafío y desenredar el problema, otros son consumidos por la duda e incertidumbre, pero ambas son sensaciones buenas, significan que el asunto en cuestión ocupa gran parte de su corazón y pasión.

Al final la vida trata de eso, sobreponernos a los miedos, dudas, ignorancia y uno que otro detractor y si el reto por delante tiene que ver con nuestros anhelos, es solo verlo como un escalón obligado para llegar al objetivo que tarde o temprano llegará; recuerda que nadie nace con el conocimiento absoluto y si tu miedo es fallar, hazlo, de eso se trata, solo así lograrás la tan apreciada experiencia, esa que no se comparte ni regala, pero sí se valora.

Diariamente se conoce gente nueva, se adquieren nuevos conocimientos, pero es importante tomar las cosas con un poco de sabiduría y un tanto de sobriedad, porque no se debe dejar que los problemas nublen la capacidad cada momento, y disfrutar las cosas que nos toca enfrentar.

Para esa persona en cuestión, mis mejores deseos en la nueva encomienda: no veas solo el problema, busca la solución y encuentra la cara oculta de las cosas, esa que no se le muestra a cualquiera, que eso sin duda hará la diferencia en todo lo que hagas.