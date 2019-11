Cuando se cierra una puerta, se abren dos

Cuántas veces no ha pasado que atravesamos por un conflicto y por alguna u otra razón nos clavamos en él, le damos miles de vueltas, lo desmenuzamos, ponemos de cabeza, de un lado, del otro y el problema sigue siendo eso, un problema. Sin embargo, hay cosas de la vida que no se pueden cambiar o en el instante que queremos hacerlo ya no se puede. Algunas situaciones tienen que ocurrir “porque sí”, de modo que tenemos que aprender a vivir con eso y, mejor aún, ver el lado positivo a las cosas que nos toca enfrentar, sacarle el mayor provecho y hacer de eso un caso de éxito.

De mi experiencia, quiero compartir algo que considero cambió de gran manera mi forma de pensar, ya que me hizo conocer un poco más todo lo que nos rodea. Los que me conocen saben que soy un amante de los deportes, en especial del futbol, y gran parte de mi vida me dediqué a practicarlo todos los días, pero por compromisos escolares y demás tuve que dejar lo que tanto amaba.

Desde tiempo atrás, mi papá, que por décadas fue entrenador de futbol, me invitó a colaborar en sus entrenamientos, a practicar con los niños que iban con él a formarse; había desde los tres años hasta los 10. En pocas palabras era su auxiliar, y tras esa situación me incitó a tomar las riendas de un equipo, solamente tenía 6 jugadores, pero eso no fue impedimento, ya que un fin de semana fuimos a la Comisaría de Komchén a becar a jugadores de la edad, ahí vimos muchas necesidades, pero mucho talento, amor por el futbol y ganas de salir adelante.

Ahí comenzamos una nueva aventura y una nueva responsabilidad, ya que muchos de esos jugadores no tenían cómo ir a las prácticas, a los partidos y mucho menos para equiparse adecuadamente.

Por ese motivo, para los encuentros viajaba hasta el lugar para llevar a la mitad del equipo y trasladarnos a los partidos; a los que no tenían para tacos o espinilleras les regalé los míos que recientemente había comprado y ya no iba a utilizar con frecuencia; el uniforme fue un regalo, pero todo con la única condición de que cumplan, que tengan buenas notas en la escuela y que no fumen ni tomen. Afortunadamente ese trato se cumplió todo el torneo que estuve con ellos.

Pasan los años y verlos como personas de bien hace que todo el esfuerzo, inversión y tiempo valieran la pena, revivieron mi amor por ese hermoso deporte, mostrando el lado más puro, el amateur, donde no existe la conveniencia por un pago, la soberbia del mejor calzado o playera.

En esa faceta solamente se suda por amor a los colores del equipo, por la institución que te dio la oportunidad de pisar la cancha y creo que eso es lo que hace falta en ese y muchos ámbitos: el respeto y la entrega a tus colores.