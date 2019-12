Que no se quede en un momento

Cada vez estamos más cerca de la navidad, y con el paso del tiempo el número de personas que hacen algún acto de caridad aumenta en todas partes; sin duda qué bonito se ve el que durante estos días las muestras de afecto y cariño desborden y hasta sobren en los asilos de ancianos, asociaciones de ayuda a quien más lo necesita, comunidades en situación de pobreza, parques y hasta en las calles; algunos llevando fiestas, desayunos, shows, risas y muchos regalos.

El resultado es la estampa de una muy bonita imagen y sin duda alguna transforman el día de las personas que son beneficiadas, cambiándoles el rostro a uno un poco más amable y con un toque de alegría, haciendo que por varias horas se olviden de los problemas y el dolor que durante casi un año pasaron.

Sin embargo, el hecho es que el entorno sigue siendo el mismo: cuando la música se apaga y los globos se empiezan a desinflar, la realidad cae como un balde de agua fría sobre esas personas, recordándoles que lo que vivieron instantes antes fue solo un “momento”, nada más eso, el resto de los días las cosas siguen igual para ellos, algunos buscando sobrevivir, otros en el olvido, aguardando que llegue la próxima Navidad y de nueva cuenta se encienda en los corazones el espíritu amable y dadivoso que tal parece está dormido casi todo el año, en espera de un pretexto para despertar y demostrar que también podemos ser empáticos con los desfavorecidos.

De verdad que no quiero ser “aguafiestas” sino todo lo contrario, soy una de las personas que más aman estas fechas y precisamente por eso me gustaría que la esencia de las fiestas quede durante los 364 días restantes, que sea una sensación un poco más duradera, ya que las necesidades siguen allá al empezar enero, se mantienen en febrero y así consecutivamente; en pocas palabras, no seamos “buenas personas” un par de días o solo para las redes sociales, algo que en lo personal no apruebo por el hecho de que si se supone que lo que haces es desinteresado no existe razón para publicarlo y que otras personas te feliciten o alaben por ese acto y por lo contrario doy más crédito a quienes sin hacer gran espectáculo dan un poco sin esperar nada a cambio y sin existir una razón especifica o un determinado día.

Invito a todos los que leen estas palabras a aprovechar esta oportunidad para empezar a actuar, a hacer la diferencia y que el regalo de la Navidad sea un cambio de mentalidad y una transformación positiva para apoyar, no necesariamente con algo material, ya que regalar tiempo o afecto también es válido; con lo que cada persona en sus posibilidades pueda dar estoy seguro que habrá hecho la diferencia; eso sí, olvídense del celular o la cámara para promocionar el dichoso acto de bondad, si no, no lo hagan, pero si es de corazón repítanlo que se los agradecerán.